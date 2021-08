Viialan yhtenäiskoulun yhdessä luokassa on todettu koronatartunta. Akaan kaupunki kertoo tiedotteessaan, että luokkaa ei ole määrätty suoraan karanteeniin, sillä kaikilla on ollut maskit käytössään kouluaikana, he ovat opiskelleet omana ryhmänä ja käyttäneet vain yhtä luokkatilaa.

Kyseisen luokan oppilaiden koteihin on asiasta lähetetty Wilman kautta erillinen tiedote, jossa on ohjeistettu oppilaita ehdottomasti jäämään kotiin ja hakeutumaan koronatestiin, jos oireita ilmenee.

Akaan kaupunki tiedotti tartunnasta maanantaina 16.8. hieman ennen kello 13:a.