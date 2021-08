Akaan elävän musiikin yhdistys Almu on valinnut Vuoden Vasenkätiseksi Eppu Normaali -yhtyeen kitaristin Juha Torvisen. Torvinen saapuu lauantaina 14. elokuuta Akaaseen Almun järjestämälle Vasenkätisten Vestivaalille. Hän saa Viialan torilla järjestettävässä tapahtumassa Vuoden Vasenkätisen kiertopalkinnon, minkä jälkeen toimittaja Arto Nyberg haastattelee Torvista.

Vuonna 1959 Rovaniemellä syntynyt Juha Torvinen oli perustamassa Eppu Normaali -yhtyettä 1976. Hän on toiminut myös tuomarina ilmakitaroinnin maailmanmestaruuskisoissa sekä Poko Rekordsin tuotantopäällikkönä. Nykyisin Torvinen toimii Akun tehdas -tapahtumayrityksen johtajana.

Vasenkätisten Vestivaali alkaa lauantaina Viialan torilla kello 13. Vuoden Vasenkätisen haastattelun lisäksi tarjolla on Arto Nybergin tapaan Viialasta kotoisin olevan ja hard rockin ohella nyt myös kantrin saloihin perehtyneen muusikko Jykä Siraisen keikka. Lisäksi Viialan Yrittäjät jakaa Tahto-patsaan, joka on yleensä luovutettu saajalleen Viialan markkinoilla toukokuun lopussa. Tahto-patsas luovutetaan perinteisesti paikallisella tasolla vaikuttavalle henkilölle tai toimijalle, joka on osoittanut ihailtavaa tahtoa asiansa hoitamiselle.

Kuten Viialan markkinat, myös Vasenkätisten Vestivaali sai tänä vuonna tuta koronaviruksen vaikutukset. Vasureiden iltaohjelmassa ravintola Kruunan & Klaavan pihalla Toijalassa piti näkemän ja kuuleman Stigin, Kalevauva.fi:n, Hannibalin ja Jaakko Laitinen & Väärän Rahan keikat. Iltaohjelma jouduttiin kuitenkin viime viikon lopulla peruuttamaan Pirkanmaan pahentuneen koronavirustilanteen ja sen tuomien ravintola- ja yleisörajoitusten takia.