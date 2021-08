Huikea Bläk Boks saa harrastajilta täydet pisteet

– Kyllähän tämä on aivan loistava, kertoo Lempäälän Kisan salibandyjaoston puheenjohtaja, A-joukkuevalmentaja Jeremy Kurvinen Ideaparkin urheilualue Bläk Boksista.

Uudistunut urheilualue on maalattu kokonaan mustaksi ja sieltä löytyvät muun muassa kaksi täysmittaista pelikenttää, jotka saavat Kurviselta paljon kehuja.

– Ykköskenttä on ihan huippu, ei sen parempaa voi pelaajana tai valmentajana toivoa, Kurvinen sanoo. -Alusta on erittäin hyvä. Nyt myös kakkoskenttää muutetaan vähän pehmeämmäksi, joten sitä kautta saadaan vielä lisäpotkua harrastamiseen.

Lisäksi pukuhuoneet ovat Kurvisen mukaan viimeisen päälle ja alueelta löytyy tarpeeksi tilaa alku- ja loppulämmittelyjä varten.

Pelkästään Lempäälässä salibandyharrastajia on arviolta toista tuhatta.

– Salibandyhan on koko ajan tullut entistä suositummaksi harrastukseksi. Lajiin on helppo päästä sisälle, se on edullinen ja aloittaa voi milloin vaan. Riittää, kun on tennarit ja maila.

Tamperelainen liigasarjan salibandyseura Classic muuttaa Bläk Boksiin ainakin seuraavaksi kolmeksi kaudeksi. Sen myötä Bläk Boksissa nähdään jatkossa kaikki F-liigan kotipelit.

Bläk Boksin kentät soveltuvat hyvin muillekin palloilulajeille, kuten sulkapallolle tai lentopallolle.

– Iso hatunnosto Ideaparkille, että he ovat panostaneet urheiluun näin paljon, Kurvinen tiivistää.

Bläk Boksin tiloissa toimiva Pirkanmaan Tanssiopisto järjestää opetusta muun muassa baletissa, streetissä, breikissä, tanssiteatterissa, lastentanssissa, akrobatiassa sekä jazz-, nyky- ja showtanssissa. Tanssiopiston käytössä on kolme eri salia, joissa kaikissa on joustolattiat ja hyvä ilmastointi.

– Meillä alkaa nyt viides kausi Bläk Boksin tiloissa, rehtori Elina Berg kertoo. -Harrastajille tämä on hyvä paikka, kun kaikki muukin on lähellä, kuten kaupat ja muut harrastusmahdollisuudet. Vanhemmat voivat helposti poiketa vaikka ruokaostoksilla sillä aikaa, kun lapset ovat tanssitunnilla.

Berg iloitsee siitä, että Bläk Boksissa harjoittelee paljon myös muiden liikuntalajien harrastajia, joilla on tanssijoiden tavoin intohimo omaan lajiinsa.

– Se tuo meille tietynlaista synenergiaa ja helpottaa yhteistyön tekemistä.

Kamppailulajisalissa puolestaan treenataan hapkidoa ja judoa. Veli-Matti Karinkanta, olympialaisistakin tuttu judotuomari, kertoo kamppailusalin olevan Suomen parhaita.

– Tatami, siisteys ja pukuhuoneet saavat täydet pisteet, valmentajana ja puheenjohtajana perustamassaan Lempäälän Syokonkan Judossa toimiva Karinkanta kehuu. -Seurallamme on harjoittelua varten huippuolosuhteet.

Urheilu ja liikunta näkyvät Ideaparkissa Bläk Boksin ulkopuolellakin vahvasti. Kauppakeskuksessa toimivat muun muassa kuntosali Easyfit, ParkourPark ja Studio Baila. Ulkoa löytyy yhteensä kuusi ulkopelikenttää padelin ja tenniksen pelaamiseen.

Bläk Boksia voidaan tulevaisuudessa käyttää muidenkin kuin urheilutilaisuuksien ja -tapahtumien järjestämiseen, sillä alueella on erinomainen katsomo, johon mahtuu jopa 2000 ihmistä. Lisäksi Bläk Boksin digi- ja valototeutukset ovat huippuluokkaa.