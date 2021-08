Pirkanmaan hankalaan koronatilanteeseen ei ole tullut helpotusta, ja tilanne on mennyt edelleen huonompaan suuntaan. Alueellinen pandemiaohjausryhmä totesi kokouksessaan 3.8., että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri siirtyy koronaepidemian leviämisvaiheeseen.

– Koronan ilmaantuvuus alueella on kuluneen kahden viikon ajalta 149 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden. Positiivisten osuus Fimlabissa tehdyistä testeistä on edellisen viikon ajalta 4,4 prosenttia, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tiedotteessa todetaan.

Tartuntoja ennätysmäärä

Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin 521 uutta koronatartuntaa, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Myös sairaalahoidon tarve on kasvanut.

Aluehallintoviraston viime viikolla päättämät kokoontumisrajoitukset ja turvavälimääräys tulevat voimaan torstaina 5.8., joten toimien vaikuttavuutta arvioidaan sen jälkeen.

Lisäksi pandemiaohjausryhmä suosittelee tapahtumanjärjestäjille, että tapahtumien turvallisuussuunnitelmissa yleisö jaotellaan omiin ryhmiinsä, jotka eivät kohtaa toisiaan, ja yleisöltä edellytetään maskin käyttöä.

Vahvat maskisuositukset pysyvät voimassa Pirkanmaalla. Etätyösuositusta alueella jatketaan syyskuun loppuun. Työnantajat voivat halutessaan tehdä oman suosituksen tätä pitemmällekin.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin mukaan tavoitteena on aloittaa peruskoulut ja toisen asteen opetus lähiopetuksena. Oppilaitoksilla on suunnitelmat valmiina myös etäopetukseen siirtymisen varalta, jos sitä hetkellisesti tarvitaan. Yli 12-vuotiaiden maskinkäyttösuositus jatkuu kouluissa ainakin siihen saakka, kunnes 12–15-vuotiaat ovat voineet saada kaksi rokoteannosta.

Keski-ikäisten tartunnat lisääntyneet

Tartunnan lähde saatiin viime viikolla selville 368 tapauksessa, eli 71 prosenttia tartunnoista jäljitettiin. Vaikka prosentuaalisesti luvut näyttävät hyviltä, 153 tartunnan lähde jäi tuntemattomaksi. Näistä 116 tartuntaa on peräisin Pirkanmaalta. Se merkitsee, että tautia on Pirkanmaalla liikkeellä paljon. Myös jätevesitutkimuksissa on havaittu runsaasti virusta.

Eniten tartuntoja saatiin samasta taloudesta, kaikkiaan 118 tartuntaa eli 32 prosenttia. Kotiin tartunta tuotiin useimmiten sukulaisten, ystävien tai tuttavien tapaamisista: näitä tartuntoja oli kaikkiaan 66 eli 18 prosenttia. Yökerhoista, baareista ja ravintoloista tuli 56 tartuntaa eli 15 prosenttia, ja yleisötapahtumista tartuntoja saatiin 33 eli yhdeksän prosenttia. Yksityisistä juhlista tartuntoja tuli 28 eli kahdeksan prosenttia. Ulkomaisia tartuntoja oli 25 eli seitsemän prosenttia.

Selvästi eniten tartuntoja on 20–29-vuotiailla, ja mutta 30–39-vuotiaiden tartunnat ovat lisääntyneet runsaasti edelliseen viikkoon nähden. Myös 40–59-vuotiaiden tartunnat ovat nousussa: niiden määrä tuplaantui edellisestä viikosta.

Kesä-heinäkuun aikana Pirkanmaalla sairaalahoitoon joutuneista 51 prosenttia oli 20–39-vuotiaita.

Sairastuneista puolet kertaalleen rokotettuja

Tilastojen valossa rokotus on hyödyllinen suoja koronaa vastaan: kaikista Pirkanmaalla kesän aikana koronaan sairastuneista täysin rokottamattomia on ollut noin puolet ja kertaalleen rokotettuja 35 prosenttia. Noin viisi prosenttia on saanut täyden rokotussarjan, ja tällaisissa tilanteissa sairastumiseen on johtanut hyvin voimakas tai pitkäaikainen altistuminen. Kymmenessä prosentissa tapauksista rokotustiedot eivät olleet saatavissa.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran viikon kuluttua 10.8.