Akaalaisille tuttua ympäristötaidenäyttely ja -tapahtuma Näkymää ei järjestetä tänä vuonna. Näkymä on järjestetty 18 kertaa ja pääjärjestäjinä toimivat TaideAkaa ry ja Akaan kaupunki. Syynä tapahtuman perumiseen on resurssien puute ja koronapandemia.

Näkymä ei saanut apurahaa

TaideAkaa ry:n puheenjohtaja Marjukka Nikkilä kertoo TaideAkaan hakeneen kahta eri apurahaa, joista kumpaakaan he eivät saaneet.

– Näillä resursseilla emme pysty järjestämään tapahtumaa totuttuun tapaan. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa palkata tuottajaa ja kuraattoria, jotka yleensä ovat tapahtuman pääasialliset työntekijät, kertoo Nikkilä.

Kaupungin rahallisella tuella on aiemmin pystytty palkkaamaan tapahtuman kuraattori. TaideAkaa ry:n piti hakea apurahaa, sillä Akaan kaupunki ei ole palkannut kulttuurikoordinaattoria. Kulttuurikoordinaattori olisi toiminut tapahtuman järjestelyissä tuottajan tehtävissä.

– Kaupungin päätös olla palkkaamatta kulttuurikoordinaattoria vie kyllä pohjan Näkymän tulevaisuudelta, sanoo Nikkilä.

Vs. sivistysjohtaja uskoo Näkymän tulevaisuuteen

Akaan kaupungilla on yhä intoa järjestää Näkymää, kertoo vs. sivistysjohtaja Virve Jämsén. Kaupungin olisi jatkossa tarkoitus ottaa suurempi rooli Näkymän järjestämisessä. Näkymä on pitkäaikainen merkittävä tapahtuma ja sen järjestäminen on Akaan kaupungille tärkeää.

Jämsén on sitä mieltä, että keskustelut Akaan kaupungin roolista kulttuuripalveluiden järjestämisessä ja koordinaatiossa täytyisi avata taas.

– Olisi aika ottaa mahdollisen kulttuurikoordinaattorin palkkaaminen taas puheeksi. Aiempaan päätökseen vaikutti varmasti paljon pandemia ja sen aiheuttama epävarmuus varsinkin tapahtumien suhteen.

Jämsén kertoo hoitavansa itse tällä hetkellä Akaan kaupungin kulttuuripalveluiden tehtäviä oman työnsä ohella. Lisää työpanosta kaivattaisiin.

Kaupungilla on suunnitelmia kulttuuritapahtumien suhteen, mutta niihin tarvittavat resurssit pitää yhä selvittää.

– Itse en ajattele, että koko tapahtuma olisi lopullisesti haudattu, sanoo Jämsén.