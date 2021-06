Tiistaina 23. kesäkuuta

Juna vei väkeä juhannusjuhlaan

Juhannusaattona järjestettiin Toijalan satamassa juhannusjuhla koko perheelle. Kuljetus satamaan ja takaisin tapahtui junalla ja perillä oli kolmen tunnin ajan kaiken ikäisille sopivaa ohjelmaa. Sään haltija todella suosi tapahtuman järjestäjiä ja osallistujia, sillä koko juhannuksen aurinkoisemmat ja lämpimimmät hetket sattuivat juuri juhlan ajaksi.

Kylmäkoski suunnittelee päiväkodin perustamista

Kylmäkoskelle on sunnitteilla 20-paikkaisen, 3–6-vuotiaille lapsille tarkoitetun päiväkodin perustaminen. Päiväkoti on suunnitteilla Kylmäkoske kirkonkylään vuonna 1985, ja tilat päiväkodille on tarkoitus saada nykyisistä neuvolarakennuksen tiloista niiden vapauduttua vuonna 1984 nykyisestä käytöstä.

Päivähoidon tarve on kunnassa lisääntynyt viime vuoden aikana nopeammin kuin on ennustettu. Kuntaan on muuttanut paljon lapsiperheitä, ja myös syntyvyys oli vuonna 1980 suurempi kuin aikaisempina vuosina. Viime vuonna lapsia syntyi 41, kun vuonna 1979 uusia kylmäkoskelaisia syntyi vain 23.

Kesä viimeinkin

Säät alkavat tällä viikolla vihdoin ja viimein vaikuttaa kesäisiltä. Viiden vuorokauden keskilämpötila on jonkin verran normaalin yläpuolella noin 17 astetta, mutta päivälämpötilat nousevat korkeimmillaan useita asteita 20 yläpuolelle ja myös yöt alkavat vähitellen lämmitä.

Sää on aluksi pääosin selkeää, mutta loppuviikolla pilvisyys alkaa jälleen lisääntyä ja ukkosluonteisia sadekuuroja esiintyy monin paikoin.

Rauhallinen juhannus

Varsin rauhallisesti vietettiin juhannusta Toijalan ympäristössä, aatonaattona jäi kiinni pari rattijuoppoa ja kahdessa muussakin liikennevahingossa epäillään olleen alkoholilla osuutta asiaan, isommilta vaurioilta säästyttiin niin teillä kuin vesilläkin.

Aatonaattona jäi kiinni Hämeentieltä Toijalasta ajokortiton rattijuoppo ja toinen tavattiin Riisikkalasta Kylmäkoskelta. Alkoholilla lienee ollut osuutta asiaan myös pajatson rikkomisessa kaljapullolla Koskipirtillä Kylmäkoskella.