Akaan lukiossa aloittaa syksyllä ainakin 57 uutta lukiolaista, kotitalouslinjan sisäänpääsykeskiarvo 8,36 – ”Tampereeltakin soitellaan ja kysellään lukiopaikkaa Akaasta”

Akaan lukioon on yhteishaun ensimmäisen vaiheen päättyessä hyväksytty 57 uutta opiskelijaa. Luku on korkeampi kuin mihin Akaan lukiossa on viime vuosina totuttu. Vuonna 2019 uusia oppilaita oli vain vähän yli 30, vuonna 2020 vähän yli 40.

– Nyt meillä meni hyvin, ja hakijamäärä nousi. Tänä vuonna erikoista on se, että hakijat olivat pääosin Toijalan yhteiskoulusta, Viialasta ei ainakaan ensimmäisellä kierroksella ollut ketään. Joku toisiin ajatuksiin tullut sieltäkin on nyt soittanut, Akaan lukion rehtori Juha Alenius kertoo.

Aleniuksen puhelin on muutenkin soinut yhteishaun tulosten selvittyä ahkerasti.

– Toistakymmentä soittoa päivässä on tullut, kysyntä on aika kova. Oppivelvollisuuden muutos on aiheuttanut sen, että keskiarvoraja on monessa paikkaa niin korkealla, että moni nuori on nyt jäänyt vaille opiskelupaikkaa. Nuorelle on jännittävä asia, pääseekö lukioon. Jokaisen puheluun on vastattava, ettei joltakin mene sen takia kesä pilalle, Alenius tietää.

Rehtorin mukaan soittajien joukossa on myös heitä, jotka ovat tulleet yhteishaun sulkeutumisen jälkeen toisiin aatoksiin. Toisiin ajatuksiin tulevien yhteydenottoja rehtori osaa kokemuksen perusteella odottaa myös pitkin syksyä.

– Aina voi olla sellaistakin, että akaalaiset opiskelijat aloittavat Tampereen lukioissa, mutta huomaavat sitten, ettei pitkä matka olekaan niin herkkua. Mikäpä siinä on alkusyksystä kulkiessa, mutta syksyn pimetessä alkaa rasittaa, kun tuntia aiemmin pitää nousta ja lähteä matkaan.

Opiskelijamäärä selviää elokuussa

Yhteishaussa hyväksytty 57 hakijaa ei siis välttämättä ole Akaan lukion lopullinen uusien opiskelijoiden määrä. Osa hyväksytyksi tulleista saattaa jättää myös ottamatta tarjotun opiskelupaikan vastaan. Aiempina vuosina näin on käynyt esimerkiksi silloin, kun opiskelupaikan saanut on asunut ulkomailla.

– Heinäkuun alkuun asti on aikaa ottaa paikka vastaan. Jos peruutuksia tulee, se toki vaikuttaa kokonaismäärään. Elokuun alussa katsotaan avoinna olevat paikat ja palataan siltä osin asiaan, Alenius kertoo.

”Taito- ja taidelinjat kannatti perustaa”

Akaan lukion taito- ja taideaineiden linjat olivat tämän vuoden yhteishalussa ensi kertaa valittavina omina hakukohteinaan. Linjojen suosio oli niin kovaa, että sisäänpääsyraja nousi merkittävästi yleislinjan sisäänpääsyrajaa kovemmaksi. Osa näille linjoille hakeneista jäi varasijoille.

– Taito- ja taideaineiden linjoille oli paljon hakijoita. Esimerkiksi kotitalouslinjalla on varasijoilla seitsemän ja liikuntalinjalla neljä hakijaa, Alenius kertoo.

– Olen erittäin tyytyväinen, että nämä linjat vetivät niin hyvin. Ne kannatti ehdottomasti perustaa. Lisäksi pärjäsimme STT:n lukiovertailussa hyvin. Ne lukiot, joihin Akaasta on yleensä lähdetty, jäivät nyt meidän taaksemme siinä, Alenius miettii Akaan lukion menestyksen syitä.

Kotitalouslinjan sisäänpääsyrajaksi muodostui 8,36:n keskiarvo. Liikuntalinjalle pääsi 8,07:n keskiarvolla ja musiikkilinjalle 7,07:n keskiarvolla. Yleislinjalle pääsi sisään 6,92:n keskiarvolla, eli sisäänpääsyraja oli hyvin lähellä Akaan lukion edellisvuosien sisäänpääsyrajaa.

– Se vaikuttaa kovin alhaiselta, mutta kaikkien sisään päässeiden keskiarvo asettuu kuitenkin johonkin kahdeksan paikkeille, Alenius laskee.

Seuraavaksi tarjolla yrittäjyysopintoja

Yrittäjyysopinnot lisätään Akaan lukion opetustarjontaan syksystä 2022. Rehtori odottaa niistä Akaan lukiolle uutta vetovoimatekijää, joka antaa opiskelijalle paljon.

– Yrittäjyysopinnot tarjoavat mielenkiintoisen vaihtoehdon. Moni nuori pohtii jo tuossa iässä tosissaan yrittäjyysvaihtoehtoa. Tämä linja tarjoaa väylän jatkoon. Pääsee joko tutustumaan yrittäjyyteen tai jos on yrittäjäperheen lapsi, tätä kautta on mahdollista vahvistaa tietämystä ja hankkia yrittäjän ammattitutkinto. Uskon, että kiinnostusta löytyy.

Rehtori pitää uutta linjaa myös Akaan etuna. Jos kipinän yrittäjyyteen saa hyvin nuorena, voi yritysidea realisoitua Akaaseen.

– Siitä seuraa kaupunkiin työllisyyttä ja muutakin hyvää.

Tulevaisuudessa ammatillista koulutusta ja väylä ammattikorkeakouluun

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkintotasoisen koulutuksen järjestämismahdollisuuksista Akaassa on käyty alustavia keskusteluja. Sen järjestäminen on asetettu yhdeksi pitkän aikavälin tavoitteeksi Akaan lukion ja Valkeakosken ammattiopiston välisessä yhteistyössä.

– Siitä ei vielä ole mitään konkretiaa. Yrittäjyyslinja on päänavaus, jatkossa meillä on hyvät valmiudet kaksoistutkintoihin. Pitäisi löytää ammatillisen opetuksen linja, johon tulisi riittävästi hakijoita. Mikä se linja voisi olla, sitä pitää vielä pohtia ja ammatillisen opetuksen järjestäjän pitäisi sellainen linja löytää. Lukion puolelta asiassa etenemisen suhteen ei ole mitään estettä, Alenius sanoo.

Akaan lukiolla on saman tyyppisiä hahmotelmia Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Tavoitteena on järjestää väyläopintoja, joiden kautta Akaan lukion opiskelijoiden olisi helppo siirtyä opiskelemaan Tampereen ammattikorkeakouluun.

– Syksyllä jatketaan keskusteluita siitä. Tampereen ammattikorkeakoulu on meidän opiskelijoille jo nyt mieluisa jatko-opiskelupaikka, Alenius kertoo.