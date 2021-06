Akaan Seudun vaalikoneeseen vastanneista Akaan kuntavaaliehdokkaista suurin osa näkee, että Akaan tulee liittyä Tampereen seudun joukkoliikenteeseen. Aihetta koskevaan väittämään otti kantaa 118 ehdokasta – moni perustelun tai muun kommentin kera.

Vaalikoneen väitteen ”Akaan pitää liittyä Tampereen seudun joukkoliikenteeseen” kanssa samaa mieltä oli 81 prosenttia ja eri mieltä 19 prosenttia vastanneista ehdokkaista.

Sitä, mitä Akaan liittyminen Tampereen seudun joukkoliikenteeseen tarkoittaisi käytännössä, ei väittämän yhteydessä avattu.

Bussit palvelevat junaa laajemmin

Osa liittymisen puolella olevista ehdokkaista kannattaa asiaa ehdottomasti.

”Melkein hintaan mihin hyvänsä.”

”Ehdottomasti pitää liittyä, jos halutaan saavutettavuutta parantaa. Joukkoliikenteenä ei riitä lähijunat, jos halutaan mahdollistaa esim. Kylmäkoskelta työssäkäynti Ideaparkkiin.”

”Akaa kaipaa sisäistä liikennettä ja vahvempaa julkista liikennettä naapurikuntiin ja Tampereelle. Juna kulkee nopeaa, mutta toisinaan määränpää ei ole keskellä Tamperetta vaan matkan varrella, jossa juna ei pysähdy. Linja-autoliikenne palvelee paremmin laajemmalla alueella ja toimii syöttöliikenteenä junayhteyksille.”

Osa kannattajista kaipaa vielä lisätietoa

Ehdokkaiden vaalikoneeseen kirjaamista kommenteista on nähtävissä, että väittämästä samaa mieltä olevien kannatus ei ole aina varauksetonta. Usea ehdokas ilmaisi kaipaavansa enemmän tietoa sekä liittymisen kustannuksista että saatavilla olevista palveluista.

Ehdokkaat ilmaisivat ehdollista kannatustaan muun muassa seuraavasti:

”Pitäisi selvittää, onko liittymisestä tarpeeksi hyötyä suhteessa kuluihin.”

”Jos parantaa Akaan joukkoliikenneasiaa aidosti eikä vain vie päätösvaltaa muualle.”

”Mikäli liittyminen oikeasti parantaa Akaa–Tampere kulkuyhteyksiä ja mahdollistaa paremmin Akaan sisäisen joukkoliikenteen kehittämisen niin kyllä.”

”Ei ilman muuta, mutta vaihtoehto sekin, jos perusteita löytyy.”

Raiteet riittävät usealle eri mieltä olevalle

Vaalikoneen väittämän kanssa eri mieltä olleiden ehdokkaiden perusteluissa viitattiin usein junaliikenteeseen. Jos raideliikennettä on mahdollista kehittää, ei linja-autoliikenteen lisäämiselle nähdä tarvetta.

”Juna on nopea ja halpa, kilpailu sen kanssa on kovin vaikeaa. He, joita juna ei palvele, on kovin vähän, joten tämän uudenlaisen matkanteon ’hinta’ tulisi olemaan kova. Syrjemmässä kuntakeskuksen ulkopuolella henkilöauto on välttämättömyys. Kulkuyhteyksiä asemalle olisi hyvä parantaa.”

”Junat, bussit ja kohta risteilyaluksetkin kulkevat kohtuullisesti jo nyt.”

”Mielestäni junaliikenteeseen täytyy laittaa ne paukut mitä meillä on joukkoliikenteeseen Tampereen kanssa laitettavaa.”

Lisäksi eri mieltä olleiden joukossa suhtauduttiin epäilevästi linja-autolla liikkumisen mielekkyyteen. Esille nostettiin esimerkiksi matka-aika.

”Bussimatka Lempäälän Hakkarista kestää Tampereen Keskustorille 40 minuuttia. Matka Toijalasta Hakkariin saman verran, joten käyttö näyttäisi jäävän vähäiseksi jo matka-ajan vuoksi. Yksittäisen matkan hinta olisi 7,20 euroa aikuiselle ja tämän päälle kaupunki joutuisi maksamaan kompensaatiota.”

”Se olisi rahareikä, joka hyödyttäisi pientä määrää ihmisiä. Kukaan itseään kunnioittava ei halua istua tuntia bussissa hukkaamassa aikaa päästäkseen 50 km päähän. Lähijunakokeilun pitää jatkua ja Viialan asema laitettava kuntoon.”

