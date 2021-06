Hyvinvoiva, yritteliäs, yhteisöllinen Akaa

Akaan Kokoomus peräänkuuluttaa päätöksiä, jotka lisäävät kaikkien hyvinvointia.

Jos Akaa olisi ihminen ja asukkaat sen perheenjäseniä, millainen ihminen Akaa olisi? Akaan Kokoomuksen kuntavaaliehdokkaat Janita Puomila, Erja Pentti ja Anni Määttä kävivät yhteiseen ajatusleikkiin, jota täydennettiin kokoomuksen koko ehdokasryhmän ajatuksilla.

Akaa ja sen perhe

– Kannattaa tervettä taloutta ja ymmärtää, että veroprosentin suunnan on oltava alaspäin.

– Huolehtii, että perheen yrittäjähenkiset jäsenet pystyvät toteuttamaan yritysideoitaan ja saavat elinvoimaa siipiensä alle.

– Palkkaa hankinta-asiantuntijan, joka on käytettävissä kaupungin hankinnoissa ja sopimusten hallinnassa.

– Ymmärtää, kuinka hyvällä paikalla se sijaitsee liikenteellisesti ja hyödyntää pääradan ja liikenteen risteyskohdan edut täyteen mittaansa.

Monipuolisen asumisen Akaa

– Kiinnittää huomiota kerrostalorakentamiseen. Perheen opiskelijat pääsevät asumaan vaikka vuokralle ja keski-ikäiset lähelle keskustan palveluita.

– Huolehtii, että tarjolla on monipuolista tonttitarjontaa aina taajama-alueiden omakotitonteista maalaismaisemallisiin suuriin tontteihin.

– Ymmärtää, että markkinointi on tärkeä ja tarpeellinen investointi tulevaisuuteen. Käytetyt eurot palaavat pitkällä tähtäimellä moninkertaisina asukasluvun ja elinkeinoelämän kasvaessa.

Terveiden koulujen Akaa

– Tukee lapsiperheitä ja oppijoita eikä jätä ketään yksin. Tehostaa yhteistyötä koulun, nuorisotoimen ja sosiaalitoimen välillä varmistaakseen oikea-aikaisen tuen sitä tarvitseville.

– Takaa, että kaikilla lapsilla on terveet koulut, myös Toijalan taajamassa.

– Huolehtii, että myös koulujen sisällä voidaan hyvin. Lapset ja nuoret kohtaavat vakinaista henkilöstöä, joka on tyytyväinen tyonantajaansa. Kouluissa on kohtuulliset ja joustavat luokkakoot, oppilaiden erityistarpeet huomioiden.

Osallistuvien asukkaiden Akaa

– Varmistaa, että sivistys-, kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palvelut ovat jokaisen saavutettavissa hyvien ja turvallisten kulkuyhteyksien päässä.

– Muistaa nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston tärkeinä neuvoa-antavina yhteistyöeliminä.

– Antaa asukkaille keinoja innostua asuinalueidensa kehittämisestä ja tarjoaa väyliä osallistua ja vaikuttaa. Ottaa ympäristön kehittämisessä huomioon perheen kaikenikäiset jäsenet.

– Ymmärtää, että aina ei edes tarvita kalliita hankkeita ja projekteja, että viihtyisyys lisääntyy. Luo paikkoja, joissa eri sukupolvet voivat tavata luontevasti kuten kuntopuistot, koirapuistot ja lasten liikennepuistot.

He ovat Akaan Kokoomuksen kuntavaaliehdokkaat:

Petri Aarnio, Jenny Ahlman, Anton Alatalo, Suvi-Marja Holkeri-Salmesvuori, Sami Hyötyläinen, Bjarne Illman, Timo Kallela, Tomi Koistinen, Jouni Koski, Jaakko Leinonen, Lari Löflund, Anni Määttä, Jussi Nyström, Mikko Palonen, Pentti Palonen, Jouni Parikka, Marko Peltola, Erja Pentti, Timo Pulkkinen, Janita Puomila, Jukka Rajala, Sami Rajala, Terhi Rajala, Jarkko Rajaniemi, Jouko Rytkönen, Ismo Sakala, Sauli Saunamäki, Erik Seppänen, Mikko Soini, Maija Toivonen, Eero Vehka-aho, Jani Vehka-aho, Tommi Vihervaara, Anttijussi Vikman ja Mari Yli-Koivisto.