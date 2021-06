Akaan Kokoomus peräänkuuluttaa päätöksiä, jotka kantavat pitkälle

Sote-muutos on luonut ajatusharhan, että kunnille ei jäisi enää tärkeitä päätöksiä ja tehtäviä. Akaan Kokoomuksen kuntavaaliehdokkaat Janita Puomila, Erja Pentti ja Anni Määttä ovat vahvasti toista mieltä.

– Vaikka sote tulee, se ei poista vastuuta ihmisten hyvinvoinnista, Puomila korostaa.

– Painopisteet vain muuttuvat, ne ovat jatkossa kaavoitus, koulutus, kulttuuri ja liikunta, Anni Määttä jatkaa.

– Sotehan ei tee kuntiin hyvinvointia ja terveyttä, vaan korjaa ainoastaan niiden puutteita. Kunnan on huolehdittava, että perusta hyvinvoinnille on niin kattava ja luja kuin vain pystytään, Erja Pentti täydentää.

Kouluille rahkeita kehitykseen

Akaassa se tarkoittaa muun muassa sitä, että kaikkiin kuntakeskuksiin on saatava terveet koulut. Kylmäkoskella näin jo onkin ja Viialaan uudet tilat ovat rakenteilla. Vielä pitää hoitaa asiat kuntoon myös Toijalan päässä.

Myös koulujen sisällä pitää voida hyvin. Opettajille ja ohjaajille on annettava rahkeita koulujen kehittämiseen. Suunnan määräaikaisista työsuhteista on käännyttävä lasten ja työntekijöiden edun mukaisiksi.

Viime vuosina kaavoitus on kärsinyt resurssipulasta. Tähän on onneksi tulossa muutosta. Akaassa tarvitaan tulevaisuudessa kerrostalorakentamista nykyistä enemmän. Keski-ikäiset ja opiskelijat tulevat hyötymään siitä.

Myös tonttimyynti kaipaa vauhdittamista. Tarvitaan myyntiohjelmaa, rohkeaa kauppaamista ja vahvaa markkinointia. Sama koskee Akaa Pointia, jonka markkinointi ja myynti ovat ratkaisevassa asemassa. 180 hehtaarin yritysalueella valtateiden 3 ja 9 risteyksessä sekä Helsinki-Tampere -pääradan varrella on mistä valikoida.

Akaan Kokoomuksessa painotetaan kaupungin ja yritysten yhteistyötä. Yritysten elinvoimaisuutta on pystyttävä tukemaan. Esimerkiksi markkinoinnissa on paljon yhteistyön paikkoja, joista kaikki hyötyvät, toteavat Määttä ja Puomila.

Koko kansan puistoja

Kokoomus on innostunut yhteisöllisyyden kasvattamisesta ja kuntalaisten osallisuuden lisäämisestä. Erja Pentti sanoo, että tehtiinpä minkälainen asuinalue tahansa, on tärkeää, että se huomioi yhtä lailla niin lapsiperheet kuin seniorikansalaiset.

Aina ei tarvita kalliita hankkeita, vaan hoksaamista. Pentti toteaa, että esimerkiksi senioreille on tärkeää päästä asumaan vakiintuneen kauppapaikan lähelle. Se aktivoi ja saa liikkeelle. Kävelyreiteillä pitää olla penkkejä tarpeeksi tiheässä.

Myös koko kansan puistot ovat tärkeitä: kuntopuistot, koirapuistot ja lasten liikennepuistot. Niissä eri sukupolvet kohtaavat kuin huomaamattaan.

Akaan Kokoomuksen tavoitteita:

Terve talous: veroprosentin suunnan oltava alaspäin

Liikenne: pääradan ja liikenteen risteyskohdan etuja hyödynnettävä

Yhteisöllisyys: me-henkeä vahvistettava kaupunginosien omaleimaisuutta unohtamatta

Osallisuus: kannustetaan kuntalaisia osallisuuteen ja taajamien kehittämiseen

Koulutus: kohtuulliset ja joustavat luokkakoot, erityistarpeiden huomioiminen

Yrittäjät: tuemme päätöksissämme paikallisten yrittäjien ja yritysten toimintaedellytyksiä

Tässä ovat Akaan Kokoomuksen kuntavaaliehdokkaat:

Petri Aarnio, Jenny Ahlman, Anton Alatalo, Suvi-Marja Holkeri-Salmesvuori, Sami Hyötyläinen, Bjarne Illman, Timo Kallela, Tomi Koistinen, Jouni Koski, Jaakko Leinonen, Lari Löflund, Anni Määttä, Jussi Nyström, Mikko Palonen, Pentti Palonen, Jouni Parikka, Marko Peltola, Erja Pentti, Timo Pulkkinen, Janita Puomila, Jukka Rajala, Sami Rajala, Terhi Rajala, Jarkko Rajaniemi, Jouko Rytkönen, Ismo Sakala, Sauli Saunamäki, Erik Seppänen, Mikko Soini, Maija Toivonen, Eero Vehka-aho, Jani Vehka-aho, Tommi Vihervaara, Anttijussi Vikman ja Mari Yli-Koivisto.