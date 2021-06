Akaan elävän musiikin yhdistys Almu järjestää jälleen Vasenkätisen Vestivaalin eli Vasurit Viialassa ja Toijalassa lauantaina 14. elokuuta. Ohjelma alkaa iltapäivällä Viialan torilla Jyrki Siraisen duon esiintymisellä ja Vuoden Vasenkätisen palkitsemisella ja haastattelulla.

Viialasta kotoisin oleva Sirainen on tähän saakka tunnettu paremmin hard rock -basistina muun muassa Viialassa perustetun Loud Crowdin sekä Horsepowerin riveistä. Iän karttuessa miehen on vallannut kantri-innostus, jonka ensimmäinen levytetty hedelmä on maaliskuussa julkaistu Life goes on -single.

Sirainen kertoi Akaan Seudussa maaliskuun lopulla, että koko albumillinen lauluja on kansia ja painoa vaille valmis, ja se on tarkoitus julkaista loppukesästä cd:nä ja vinyylinä. Sirainen on sanoittanut, säveltänyt ja sovittanut kappaleet ja myös laulaa ne sekä soittaa suurimman osan instrumenteista itse.

Siraisen mukaan tuleva albumi on viialalaisen työläisperheen vesan tarina.

– Kumarran levyllä ajatusmaailmalle, jonka olen saanut kotona.

Arto Nyberg on jo Vasureiden veteraani

Viialasta on kotoisin myös toimittaja Arto Nyberg, joka tuttuun ja totuttuun tapaan haastattelee Vasenkätisten Vestivaalin iltapäivässä Vuoden Vasenkätistä. Vuoden Vasenkätinen on tänäkin vuonna kansallisen tason julkkis, jolle kiertopalkinto siirtyy toimittaja-kirjailija Matti Röngältä.

Ennen elokuussa 2020 palkittua Matti Rönkää Arto Nyberg on haastatellut Vuoden Vasenkätistä paikan päällä Viialassa jo vuodesta 2008 saakka. Leppoisan laadukkaissa tuokioissa kansa on kuullut, minkälaista elämää vasenkätisenä ovat eläneet muun muassa Jörn Donner, Tuomas Kyrö, Tiina Lymi, Jonna Tervomaa, Anni Sinnemäki, Tommi Korpela ja Petteri Summanen.

Vasureiden ja Almun 20-vuotisjuhlat

Vasureiden iltaohjelma järjestetään kahden viime vuoden tapaan Toijalassa, ravintola Kruuna & Klaavan pihalla. Ohjelma varmistuu alkukesän aikana, ja luvassa on taas laadukas kattaus elävää musiikkia akaalaisten ja kaiken muunkin kansa iloksi ja riemuksi.

Vuonna 2002 perustettu Vasenkätisten Vestivaali nuukahti vuosiksi 2005–2006, kunnes Almu herätti sen henkiin 2007. Välivuosinakin valittiin Vuoden Vasenkätinen, joten tätä vuotta voidaan pitää Vasureiden 20-vuotisjuhlavuotena.

Juhlavuottaan viettää myös tapahtuman järjestävä, loppuvuodesta 2001 perustettu ja 2002 rekisteröity Akaan elävän musiikin yhdistys Almu, joka vuoteen 2006 totteli nimeä Viialan elävän musiikin yhdistys Vilmu.