Kaupungin tiedotteen mukaan koronatilanne on jälleen heikentynyt Akaassa. Ilmaantuvuus on noussut 42,7:ään 100 000 asukasta kohden, mikä on enemmän kuin Pirkanmaalla keskimäärin.

– Meillä on ilmennyt tartuntaketjuja Kanta-Hämeestä, jossa on todettu Intian virusmuunnosta. Virusmuunnoksien leviämistä voi ehkäistä samoilla keinoilla kuin koronavirusta muutenkin, tiedote kertoo.

Tiistaihin 18.5. mennessä Akaassa oli johtavan ylilääkärin Tiina Määtän mukaan varmistettu koko pandemia-aikana 54 koronatartuntaa. Perjantaina 28.5. tartuntoja on THL:n mukaan varmistettu 61.

Pirkanmaalla palveluita on hiljalleen päästy avaamaan koronatilanteen kohentumisen ja rokotusten myötä. Alue on kuitenkin edelleen koronan kiihtymisvaiheessa.

Akaan kaupungin valmiusjohtoryhmä muistuttaa asukkaita koronaohjeiden noudattamisesta. Yleisillä paikoilla on edelleen tärkeää pitää turvavälejä, käyttää kasvomaskia ja huolehtia hyvästä käsihygieniasta.