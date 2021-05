Rautatiealan Unioni Ry (RAU) työtaistelutoimenpide vaikuttaa koko Suomen junaliikenteeseen perjantaina 21.5. VR kertoi torstai-iltana, että mielenilmauksen vuoksi lähes kaikki matkustajaliikenteen junat perutaan 21.5. kello 00–24. Mielenilmaus ei koske torstaina lähteneitä yöjunia, osaa kiskobusseista tai Kouvolan ja Kotkan välisiä junia.

Ajantasainen liikennetilanne löytyy VR:n verkkosivuilta vr.fi/liikennetilanne.

VR odottaa liikenteen palaavan normaaliksi viikonlopun aikana.

VR:n mukaan mielenilmauksella on vaikutuksia myös VR:n tavaraliikenteeseen, jonka asiakkaille viestitään erikseen.

Vastalause VR:n henkilöstöpolitiikalle

RAU kertoo verkkosivuillaan, että Helsingin, Jyväskylän, Lapin, Oulun, Porin, Riihimäen, Seinäjoen, Tampereen ja Turun veturinkuljettajat ovat ilmoittaneet osallistuvansa mielenilmaukseen.

Veturinkuljettajat eivät saavu töihin perjantaina 21.5. kello 0.00–24.00 alkaviin työvuoroihin. Mielenilmaus on veturinkuljettajien vastalause VR:n henkilöstöpolitiikalle. Liiton mielestä VR on siirtänyt työtehtäviä tehtäväksi vapaa-ajalla ja on toteuttanut työtehtävien jakamisen syrjivällä tavalla.

