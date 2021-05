Keskiviikkona 14. toukokuuta

Luttusen hommat hoidossa kesän

Kunnanhallitus päätti viime viikolla, että Luttusen uimarannan kioskia ja saunaa sekä ranta-aluetta hoitaa ensi kesänäkin Viialan Pyry. Ranta-aika alkaa virallisesti 8.6.–28.6. välisenä aikana siten, että sauna ja kioski ovat avoinna arkisin klo 17–20, lauantaisin ja sunnuntaisin 12–18.00.

29.6.–2.8. välisenä aikana on avoinnaolo ark. 12–18 ja la–su 12–18.00. 3.8. jälkeen on avoinnaolo kesän lämpimyydestä johtuen ark. klo 17–20 ja la–su 12–18. Jos on sateista ja viileää sauna ja kioski voidaan pitää suljettuna.

Esa ratkaisi viestin

Viialasta kotoisin oleva Esa Nurminen osoitti hyvää kevätkuntoa Forssan katuviestissä. Voimakkaalla juoksullaan hän ankkuriosuudella nosti joukkueensa Luopioisten Lujan voittajaksi. Loppukirissä hävisi Hämeenlinnan Tarmo sekunnin ja Tampereen Pyrintö kymmenen sekunttia.

Viime kausi Esalta sujui sairastelun merkeissä, mutta nyt hän on pystynyt harjoittelemaan täysitehoisesti ja kova kevätkunto antaa odottaa hyviä suorituksia kesäisillä ratakierroksilla. Esan päämatka tulee olemaan 1500 metriä.

Pääskyset toivat kesän

Viime viikon lopulla oli ensimmäiset todella kesäisen lämpöiset päivät, niitä ennakoi myös pääskysten ilmaantuminen Viialan taivaalle. Muutaman pääskysten ryhmä nähtiin lentävän viime keskiviikkona Schamanin yläpuolella. Torstaina pääskyshavannoista kerrottiin Heinäsuolta ja perjantaina Riitiälästä.

Kesätyöpaikoista pulaa Viialassa

– Viialan kesätyötilanne on heikompi kuin edellisenä vuosina, kertoo Eija Leppälä Toijalan työnvälitystoimistosta. Hakijoita on ollut reippaasti enemmän kuin avoimia työpaikkoja.

Osa työpaikoista on jo mennyt, mutta silti ei vieläkään ole myöhäistä hakaea, Leppälä vakuuttaa. Kuitenkin hän erityisesti korostaa oma-aloitteellisuuden merkitystä kesätyön haussa.