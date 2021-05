Akaan kaupungilla olisi oltava ehdottomasti kulttuurikoordinaattori. Akaa on sen verran iso kaupunki ja mukana Tampereen kulttuuripääkaupunkihankkeessa, että tarvitsemme koordinaattorin, jolla on tieto akaalaisista seuroista, museoista, teattereista ja muista kulttuuritoimijoista.

Akaan kulttuuritarjonta on hyvin monipuolista. Miten moni tietää googlettamatta, mistä löytyy muun muassa Lastenvaunumuseo Mukelo? Musiikin tekijöitä ja harrastajia on runsaasti ja teatteritarjonta kasvaa uudella nukketeatterilla. Näkymä-tapahtuma on tuonut esiin vuosittain monenlaista osaamista.

Kulttuuri ei ole pelkästään musiikkia tai teatteria. Osaamista ja ideoita akaalaisilta kyllä löytyy ja yhteistyötä lisäämällä ja toiminnan koordinoinnilla saadaan tekijöille näkyvyyttä ja monipuolista kulttuuritoimintaa koko Akaaseen. Kaupungin tulee tukea akaalaista kulttuuritoimintaa sekä kulttuurikoordinaattorin palkkaamisella että kulttuuritoimijoiden toiminta-avustuksina.

Anita Ruuskanen

kuntavaaliehdokas (kesk)