Tiistaina 22. huhtikuuta

Kirjaston työt käynnistyivät

Toijalan uuden kaupunginkirjaston rakennustyöt käynnistyivät pääurakoitsijan Rakennustoimisto Salonen & Saarisen toimesta viime viikon maanantaina. Kurisjärven ja Köyvärintien kulmaukseen ns. Kottilan tontille rakennettava kirjastorakennus valmistuu vuodden loppuun mennessä.

Uusi kirjastorakennus on yksikerroksinen ja rakennuksen kokonaispinta-ala on 714,5 neliömetriä sekä huoneistoala 676,5 neliötä. Kirjaston lämmin tila käsittää 3 750 kuutiometriä ja kylmää tilaa tulee 1 090 kuutiota.

Kirjaston kokonaiskustannukset ovat 2,1 miljoonaa markkaa ja ne ovat kokonaisuudessaan budjetoitu. Pääurakan hinta on puolestaan vajaa 1,5 miljoonaa markkaa.

Pyhät vietettiin rauhallisesti

Tapahtumiltaan tavalliseen viikonloppun vertaavat poliisit niin Toijalassa, Urjalassa kuin Kalvolassa pääsiäiseen viettoa. Suuremmilta kolareilta ja varkauksilta vältyttiin, kun sen sijaan juopuneita korjattiin säilöön tavalliseen tahtiin.

Toijalassa tapahtui sentään jotain: sunnuntai-iltana iskettiin KOP:n edustan mainoskaapin lasit pyörätelineellä sisään. Tekijä on saatu kiinni.

Urjalassa juoksi peura sunnuntai-iltana henkilöauton eteen ysitiellä, mutta vakavimmilta seurauksilta vältyttiin. Auto lommoutui lievästi, peura loikki takaisin metsään.

Iittalassa poliisin tilastoa mustasi rattijuopon törmäily perjantaiaamuna. Rattijuoppo aiheutti törmäilyllään paitsi omalle autolleen myös toiselle henkilöautolle melkoiset vauriot. Henkilövahingoilta vältyttiin.

Tulitikkuleikit tarkkailuun!

Lasten tulitikkuleikit ovat aiheuttaneet Kylmäkoskella yhden latopalon ja uhkaavan palon alun muutaman viikon sisällä. Kylmäkosken kunnan palopäällikkö Bruno Nieminen kehoittaa erityisesti lasten vanhempia kiinnittämään huomiota lastenleikkeihin, sillä leikki saattaa tulla kalliiksi.

– Polttolasi- ja tulitikkuleikit ilmestyvät aina keväisin jonkinlaiseksi villitykseksi koululaisten keskuudessa. Paloviranomaisten kannalta nämä leikit eivät ole mitenkään mukavia, sillä niistä voi aiheutua suuria vahinkoja, Nieminen painottaa.

Hän korostaa, että vanhempien ja opettajien tulisi seurata lasten puuhia tarkemmin maan kuivuessa ja paloriskin lisääntyessä. – Lapsille tulee helposti mieleen kokeilla jotain, kun joku toinenkin on kokeillut ja tästä saattaa koitua huonoja seurauksia. Paitsi muille, tulevat tulipalot ja palon alutkin palokunnalle kalliiksi, Nieminen muistuttaa.