Akaalaisen taiteilijan Liina Pajusen lahjoittama taulu Toivon enkeli huutokaupataan Huuto.net-sivustolla yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Huutoaika on 17.–30.4.

Kohde julkaistaan lauantaina 17.4. kello 13, ja huuto päättyy perjantaina 30.4. kello 12. Huutokaupan päättymisen jälkeen taulu on huudon voittajan noudettavissa sopimuksen mukaan Akaan seurakunnan diakoniatoimistosta käteismaksua vastaan. Tiedot tulevat diakonia.akaa(at)evl.fi sähköpostiin.

Liina Pajunen on lahjoittanut Toivon enkeli -taulun yhteisvastuukeräyksen hyväksi huutokaupattavaksi. Taulu on yksi 50:n sarjan vedoksista (2/2021). Vedoksen päälle taiteilija on lisännyt kullanhohtoa, minkä johdosta kuva on elävämpi. Vedoksen koko on 40 x 50 senttimetriä, josta kuvaosa 30 x 30. Taulu on lasitettu, ja siinä on musta kehys.

Taulu on nähtävillä Akaan seurakunnan seurakuntatalon kadun puolen ikkunassa osoitteessa Sontulantie 1, Akaan kirkkoa vastapäätä.

Vuoden 2021 yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia ikäihmisiä niin Suomessa kuin maailman hauraimmilla alueilla. Yhteisvastuun kansainvälisen diakonian kumppanina on Kirkon Ulkomaanapu, joka yhteisvastuuvaroilla auttaa kohdemaissaan köyhiä vanhuksia.

Suomessa Kirkon diakoniarahasto antaa vaikeuksissa oleville ikäihmisille taloudellista apua. Seurakuntaopiston kokoama kansanopistoverkosto järjestää ikäihmisille maksuttomia taloudenhallinnan ja digitaitojen koulutuksia. Joka viides kerätty yhteisvastuueuro käytetään oman seurakunnan alueen ikäihmisten auttamiseen.