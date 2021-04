Akaan Seudun sivuille nousee juttuja yrittäjistä ja yrityksistä kahta eri reittiä. Toinen reitti kulkee uutis- ja muiden juttuaiheiden kautta. Tällöin yrityksessä on tapahtunut jotakin uutiskynnyksen ylittävää, yritys on valikoitunut jutun aiheeksi teemalehdessä käsiteltävän aiheen kautta tai yritykseen saattaa vaikuttaa jokin lehden muuten uutisoima asia kuten kaupungin tekemä kaavoitus ja yrityksen edustajaa on pyydetty kommentoimaan asiaa omalta osaltaan. Tämä reitti on aina yritykselle ilmainen, ja sitä pitkin lehteen nousevat yritykset valikoituvat pelkästään juttuaiheiden mukaan, eivät tarkoituksellisesti.

Toinen reitti ovat sisältömarkkinointijutut. Nämä on helppo erottaa uutisaiheista. Painetussa lehdessä julkaistavan sisältömarkkinointijutun ylänurkassa on teksti ”Mainos”. Tällainen juttu on esimerkiksi tässä lehdessä sivulla 9. Verkkosivuilla julkaistavan sisältömarkkinointijutun yläreunassa lukee ”Mainos” ja otsikon alapuolella ”Mainostajan sisältöä”. Lukijan ei siis tarvitse koskaan arvailla, onko kyseessä uutiskriteerein vai mainoksena tehty juttu.

Uutisjutuissa esiintyminen on yrityksille maksutonta ja jutun sisältö on punnittu pelkästään journalistisin perustein. Sisältömarkkinointijutussa esiintyville yrityksille juttu on maksullinen, mutta luotettavan tiedon tarjoamisen periaatetta ei silti ole kirjoitusvaiheessa unohdettu. Sisältömarkkinointijuttu keskittyy jutun tilanneen yrityksen toivomiin asioihin, mutta paikkansapitämätöntä sisältöä emme silti julkaise.

Kaikki ilmoitukset ovat osa lehden tarjoamaa tietoa. On lukijalle eduksi tietää, kuka hänen milloinkin tarvitsemaansa hyödykettä tarjoaa. Sisältömarkkinointijuttu on hyvä tapa kertoa yrityksestä enemmän. Kun sisältömarkkinointireitti kiinnostaa, kannattaa olla yhteydessä Akaan Seudun myyntiin. Jos taas tarjolla on uutinen, toimituksemme kuulee siitä aina mielellään. Sisältömarkkinointijutusta kiinnostuneiden kannattaa olla yhteydessä osoitteeseen asta.kohonen@akaanseutu.fi. Uutisvinkkejä voi lähettää osoitteeseen toimitus@akaanseutu.fi.