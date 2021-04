Torstaina 15. huhtikuuta

Vanhusten vuokratalo nousee Viialan keskustaan syksyllä

– Asuntolainamäärärahat on tiukasti rajattu ja viime vuosina ne ovat yleisesti määrällisesti pienentyneet. Viialaa onnisti tänä vuonna erikoisesti kun As Oy Leivonkatu sai erillisen lainamäärän ja lisäksi tulivat muut asuntolainat, myös keskustaan rakennettava vanhusten vuokratalo, sanoo kunnanjohtaja Esko Korkeamäki. Hän toteaa, että talon rakennustöihin päästään syksyllä, aikaisintaan työt voidaan aloittaa elokuun 1 päivän jälkeen, mutta se kyllä siirtyy myöhäisemmäksi.

Arvostettu Wilksman-viesti myönnetty Tarpian Suunnalle

Suomen Suunnistusliitto on myöntänyt Tarpian Suunnalle järjestettäväksi koko maata käsittävän arvostetun Wilksman-viestin. Tämä hiihtosuunnistustapahtuma järjestetään maaliskuun puolessa puolivälissä 13.–14.3.1982. Kisoihin odotetaan kaikkiaan noin 1000 kilpailijaa eri puolelta Suomea.

Jo kilpailijamääränkin puolesta järjestelytoimet joutuvat kovaan testiin eikä sen vuoksi pitopaikkaa ole vielä lyöty lopullisesti lukkoon. Tarpian Suuntahan toimii usean kunnan alueella, Viialan lisäksi Lempäälässä, Vesilahdella ja Toijalassa.

Tanssin tahdissa

Tanssin tahdissa valssia, polkkaa, jenkkaa, tangoa, humppaa ja rokkiakin mentiin sunnuntai-iltana Viialan Metsälinnassa, jossa tahdin vauhdista piti huolta kuusi viialaista orkesteria. Tähän keväiseen karkelointitilaisuuteen oli saapunut lähes kolme sataa henkeä.

Tilaisuus järjestettiin nyt kolmatta kertaa ja se onnistui mainiosti. Onnistumiseen on vaikuttanut viialalaiset muusikot ja musiikin ystävät, jotka saapuvat tähän yhteiskonserttiin. Tapahtumasta on muodostumassa tärkeä kohtaaminen, jossa voidaan kuunnella saman paikkakunnan toista yhtyettä. Tilaisuus on myös mainio ponnahduslauta isompiin esiintymisiin, tässä saadaan tarpeellista esiintymiskokemusta. Ja samalla tarjotaan tanssimusiikkia yleisölle monen orkesterin voimalla, ja lisäksi tuetaan hyväntekeväisyyttä. Käytännön järjestelyistä vastaava Viialan ”leijonat” eli Lions Club suuntaa tilaisuudesta kertyneet varat hyväntekeväisyyteen mm. keväällä viialaiskoululaisten stipendeihin ja loppuvuonna pidettävän vanhusten joululahjan kustannuksiin.