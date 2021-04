Aurinko paistaa Akaan Valtatiellä keväisessä huhtikuussa. Pienen kaupungin keskustan hyörinä näyttää tutulta ja turvalliselta. Leppoisasta näkymästä välittyy tunne, että hei, kyllä me pärjätään, vaikka korona-aika tuli sotkemaan arkeamme.

– Ja myönteistä tämä aika on ollut meidänkin näkökulmastamme kuluneen vuoden ajan, jonka konttorimme on sijainnut tässä Valtatiellä. Akaalaiset ovat ottaneet meidät hyvin vastaan, rahoituspäällikkö Leena Leppänen Säästöpankista sanoo.

– Se on totta, että korona-aika yllätti meidät kaikki suomalaiset vuosi sitten, mutta ihmiset ovat sopeutuneet. Suomalaiset ovat järkeviä ja ottavat pankkiin ajoissa yhteyttä, kun kaivataan neuvoja.

Leppänen sanoo, että säästöpankkilaisista onkin tuntunut todella hyvältä olla avuksi juuri nyt, kun ihmiset ovat tarvinneet apua oman taloutensa vakauttamiseen.

– Mehän emme myönnä vain lainoja, vaan haluamme auttaa asiakasta myös säästämään ja keräämään puskuria pahan päivän varalle.

Rahoituspäällikkö Leena Leppäsellä kuten Sp-Kodin myyntipäällikkö Jutta Rihulla ja Sp-Isännöintipalvelujen vastuuisännöitsijä Rami Tervomaalla on nippu neuvoja heille, jotka pohdimme oman taloutemme kantokykyä, asunnon myyntiä tai oman taloyhtiön tulevaisuudennäkymiä.

– Me olemme täysin asiakkaita varten. Jos vain voimme pitkän talven jälkeen auttaa viettämään huolettomamman kesän, olemme onnistuneet, kolmikko sanoo.

Kotitalous, tuumataan talous tasapainoon

Korona-aikana yhä useampi pankkiasia on hoidettu puhelimitse tai netissä, mutta on tilanteita ja asiakkaita, joille pankkiasiointi kasvotusten on helpompaa.

Leena Leppänen sanoo, että tässä mennään myös korona-aikana asiakkaan toiveiden mukaan, turvallisuutta unohtamatta.

– Kyllä esimerkiksi kodin ostaminen on niin ainutlaatuinen ja tunteikas asia, että se on tärkeää hoitaa kasvotusten.

Ennen lainan ottamista on hyvä muistaa, että asuntolaina ei sulje pois säästämistä. Kun lainan määrä on mitoitettu oikein, kotitaloudelle jää rahkeita myös muuhun.

– Automaattisesti tililtä lähtevä säästösumma auttaa keräämään puskuria kuin huomaamatta.

Leena Leppänen vinkkaa, että oman talouden tuumaustuokio on järkevää pitää säännöllisin väliajoin.

– Kun tietää oikeasti, mitä menee ruokaan, asumiseen, muihin pakollisiin kuluihin ja vapaa-aikaan, ei tule yllätyksiä.

Juuri nyt moni haluaa laittaa kotia kuntoon.

– Koti on meille kaikille yhä tärkeämpi ja se näkyy remonttilainojen suosiossa. Nyt on aikaa ja halua laittaa kotia, kun ei lähdetä koronan takia ulkomaille, Leppänen toteaa.

Kodinmyyjä, anna ammattilaisen auttaa

Sp-Kodin kiinteistönvälittäjä Jutta Rihun mukaan juuri nyt tarvitaan ennen kaikkea myytäviä kohteita. Etenkin sellaisista asunnoista on kysyntää, joissa hinta liikkuu 100 000 euron molemmin puolin.

– Tällä hetkellä haetaan väljyyttä, jotta kotiin saataisiin myös työ- ja harrastustiloja. Kaupaksi menevät etenkin omakotitalot, mutta myös rivitalokohteet kiinnostavat.

Kotitalouksien tarpeet ovat erilaisia. Jotkut haluavat ison tontin, jotkut eivät. Yksi on kuitenkin selvää, parhaillaan kiinnostavat etenkin 1980-luvun tai sitä nuoremmat talot.

– Moni haluaa muuttovalmiin talon, jossa ei ihan heti tarvitsisi tehdä mitään remonttia.

Maaseutupaikkakunnat kiinnostavat kodinetsijöitä ja se on Akaankin etu.

– Akaaseen ja Urjalaan halutaan muuttaa esimerkiksi Tampereelta, Ylöjärveltä ja Forssasta. Maalta saa edullisemmin isomman kodin, se on selvää.

Mitä sitten kannattaa tehdä, jos miettii talon myymistä? Rihu suosittaa tarttumaan puhelimeen.

– Kannattaa pyytää välittäjä käymään, niin jutellaan asiasta. Keskustelu ammattilaisen kanssa selkeyttää ajatuksia. Ensikäynti ei maksa mitään eikä sen tarvitse johtaa eteenpäin.

Kiinteistönvälittäjä osaa arvioida asunnon tämänhetkisen hinnan ja pystyy auttamaan kaupat turvallisesti ja luotettavasti askel askeleelta loppuun saakka.

– Hyvä kiinteistönvälittäjä ajattelee niin myyjän kuin ostajan etua. Paras palkinto on, kun molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä.

Taloyhtiö, luodaan yhdessä strategia

Rami Tervomaa kertoo, että Sp-Isännöintipalvelut Oy ovat uusi palvelu Akaassa.

– Me toimijat olemme kokeneita ammattilaisia. Sp-Isännöintipalvelut omistaa Someron Säästöpankki ja toimintaa on pankin alueella muun muassa Salossa, Forssassa ja nyt myös siis Akaassa. Myös Urjalassa on muutama kohde.

Kohteita on usean sadan huoneiston kerrostalokokonaisuudesta paritaloihin; suojelukohteista uustuotantoon.

Tervomaa sanoo, että taloyhtiön kannalta on tärkeää, että sillä on oma strategia.

– Strategiassa linjataan, mihin suuntaan halutaan mennä. Halutaanko esimerkiksi mahdollisimman halpaa asumista vai halutaanko viihtyisyyttä lisääviä lisäpalveluita?

Rami Tervomaa toteaa, että tuskin monessakaan taloyhtiössä halutaan, että talo asutaan ”loppuun”.

– Riittävät ja oikeaan aikaan suoritetut toimet takaavat sen, että taloyhtiössä on viihtyisä asua, sen järjestelmät toimivat ja korjausvelkaa ei synny.

Hän sanoo, että taloyhtiön hallituksen ja isännöinnin toimiva yhteistyö on avainsana. Hallitus valitsee isännöinnin.

– Tule juttelemaan ja pyydä meiltä tarjous, niin katsotaan, mitä kaikkea voimme tarjota.

– Olemme tavoitettavissa sähköisesti ja puhelimella ja tarvittaessa myös paikan päällä kasvotusten. Luomme isännöintikohteillemme myös omat kotisivut, joiden kautta voi asioida.

Tervomaa muistuttaa, että kiinteistöalalla tapahtuu muutoksia, joiden suhteen pitää olla tarkkana.

– Esimerkiksi nyt jokaisen osakkeenomistajan on syytä varmistaa, missä paperinen osakekirja on.

– Taloyhtiön tulee siirtyä maanmittauslaitoksen ylläpitämään sähköiseen osakerekisteriin vuoden 2023 loppuun mennessä. Sen jälkeen osakkaan on siirrettävä osakkeensa tähän sähköiseen järjestelmään siirtymäajan puitteissa.

