Torstaina 26. maaliskuuta 1981

Käden kätevyyden opetusta kaivataan peruskoulussa

– Opetustoiminta koulussa on muuttunut suuresti niiden 34 vuoden aikan, jotka minä olen ollut mukana opetustoimessa. Mitään oleellista suurta muutosta ei yhdellä kertaa ole tapahtunut, mutta lukuisia pienempiä muutoksia vuosien varrella, niiden yhteissumma on muuttanut opetustoimintaa suuresti. Peruskoulun tulo oli ehkä suurin muutos, siinä pyritään turvaamaan jokaiselle keskikoulupohja. Tässä on kyllä menty jonkin verran harhateille liian teoreettisen opetuksen vuoksi. Kaikki eivät omaksu oppimäärää, heille pitäisi olla vaihtoehtona käytännön opetusta puu- ja metallityön-, talous-, liikunta-, tms. opetusta. Liikuntaa tosin ala-asteella on kolme tuntia viikossa, ylemmillä luokilla ei sitäkään. Kurssit ovat tiiviitä, niissä ei ole soveltamisvaraa. Uskon, että aikaa myöden otetaan vielä vanhasta kansalaiskoulusta uudelleen takaisin kunnon käsitöiden harrastaminen, koska sitäkin taitoa tarvitaan elämän varrella. Näin kertoi tiedusteluumme opettaja Kauko Vuorimaa, joka tiistaina 31.3. tulee 60 v. ikään.

Pres. Kekkosen juhlaraha myytiin hetkessä loppuun

– Ei me Kekkosen rahaa jonoteta sanoivat muutamat henkilöt tiistaiaamuna ennen klo 9 Osuuspankin edessä. Muutamat kuitenkin sanoivat sitä juuri olevansa menossa ostamaan ja asettivat kysymyksen josko se on arvoisensa väärti. Tosiasia on, että lähes jokainen asiakas sitä kysyi tai sen osti samalla kun pankissa asioivat. Tiedustelumme paikkakunnan pankkilaitoksiin selvitti, että klo 13.30 tienoilla ei pankeissa enää ollut ainuttakaan lattia myymättä.

Vaikka hanget ovat korkeat siirrytään sunnuntaina kesäaikaan

Maassamme siirrytään ns. kesäaikaan ensi sunnuntaina 29.3. ja kesäaikaa riittää kolme kuukautta eli se päättyy 27. syyskuuta. Tällöin kellooja siirretään tunti eteenpäin ja syyskuussa saman verran taaksepäin. Toimenpiteellä halutaan yhdenmukaistua Euroopan muiden maiden kanssa, joka samalla helpottaa mm. lentoyhteyksien hoitamista muualle, samoin kauppa- ja merenkulun sekä muiden yhteyksien hoitamista.