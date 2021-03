Tuulilasi vaihtui Kangasalla, ei Akaassa

Akaan Seutu julkaisi 24. maaliskuuta uudella toimintamallilla tuotetun Autot ja liikenne -teeman. Teemassa julkaistiin muun muassa kolumni otsikolla ”16 kilometrin tuulilasi”. Kolumni käsitteli kirjoittajansa kokemuksia tuulilasin vaihdosta Kangasalla, ei Akaassa.

Teemojen uusi toimintamalli

Kolumni on yksi esimerkki Akaan Seudun uudesta tavasta toteuttaa sisältöteemat. Akaan Seutu tuottaa teemansa yhteistyössä sisarlehtiensä Lempäälän-Vesilahden Sanomien, Sydän-Hämeen Lehden, Ylöjärven Uutisten ja Oriveden Sanomien kanssa. Toimintamallin kantava ajatus on kertoa kaikkien lehtien lukijoita kiinnostavista aiheista yhteisesti. Kun Akaan Seutu selvittää esimerkiksi eri automallien menestystä Pirkanmaan katsastustilastoissa, syntyy juttu, joka kiinnostaa myös muiden pirkanmaalaisten lehtien lukijoita. Kun Sydän-Hämeen Lehdessä kirjoitetaan teeman aihepiiriä käsittelevä kolumni, se istuu myös Akaan Seudun autoteemaan ja niin edelleen.

Tasokas sisältö on lukijan etu

Uuden toimintamallin tavoitteena on kaikin tavoin korkealuokkainen sisältö. Juttujen tekeminen yhdessä on myös lukijan etu. Kun tehdään moniin lehtiin sopivaksi suunniteltua sisältöä, etsitään haastateltavat parhaimmillaan valtakunnan tason asiantuntijoiden joukosta. Tämä avaa paikallisille lehdille mahdollisuuksia haastatella muun muassa erilaisten etujärjestöjen kuten vaikkapa Autoliiton asiantuntijoita. Näin lukija voi varmistua siitä, että hänelle tarjottu tieto ei ole millään lailla värittynyttä, vaan haastattelun antanut taho on esillä puhtaasti asiantuntijaroolissa.

Uusi toimintamalli luo myös entistä monipuolisempaa sisältötarjontaa, kun paikallinen toimitus voi tarjota lukijoilleen sisältöjä melkein mistä tahansa kiinnostavasta tai ajankohtaisesta aiheesta, eikä juttuun sopivaa haastateltavaa tarvitse välttämättä löytää omasta kaupungista.