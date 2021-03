Torstaina 19. maaliskuuta

Lapin pöllö Viialassa

Viime aikojen tiedot ovat kertoneet, että Lapissa asustavat lapinpöllöt ovat lähteneet isoin joukoin vaeltamaan. Niiden retket ovat ulottuneet aina näille seuduille saakka, ja nyt myös Viialassa tavattiin lapinpöllö viikonvaihteessa Varrasniemessä.

– Se oli ihan kesy, tuli kolmen metrin päähän talon seinästä matalalle oksalle istumaan, kertoo linnusta kirjastonhoitaja Olavi Liukkonen.

– Perin harvinaista tällainen lapinpöllöjen vaeltaminen on, aikaisemmin ne olivat liikkeellä 70 vuotta sitten. Vaelluksen syytä on vaikea arvella, ilmeinen katastrofi niille on sattunut. Yleensähän tällainen vaellus johtuu ravinnosta tai liiasta lisääntymisestä, mutta se tuskin pätee tällä kertaa. On arveltu, että itärajan takana on ollut isoja metsähakkuita juuri niiden pesimäalueilla, arvelee Liukkonen katastrofin syiksi.

Myöhästynyt Kalevalajuhla

Kalevalanpäivä sattuu lähes poikkeuksetta hiihtolomien ajaksi. Keskustan koulun ala-asteen mielestä päivä on kuitenkin juhlimisen arvoinen ja niinpä Kalevalaa juhlittiin vasta maaliskuussa, viime perjantaina. Lyhyessä suomalaisuuden juhlassa muisteltiin Kalevalaa, entisiä tapoja ja vanhoja lastenloruja. Osa oppilaisista oli käynyt ullakolla ja komerojen kätköissä ja löytäneet vielä vanhan ajan vaatetusta itselleen. ”Vanhat muorit ja vaarit” sopivat mainiosti Kalevalan henkeen.

Ohjelma alkoi yhteislaululla Varjele vakainen. Kolmannen ja neljännen luokan oppilaat esittivät varjoteatterin avustuksella lasten unilauluja ja loruja. Myös viidensien luokkien oppilaista kerätty pieni ryhmä lausui loruja, viidensien kerholaiset olivat soittimien ääressä ja ilmoille kajahti Hans vili, Tuima on tuuli sekä Vaiennut viulu.

Tyttöjä täss on parhaita, totesivat toisen luokan tytöt esityksessään. Sitten vierailtiin lukkarin koulussa. Vanhoja tapoja, leikkejä ja lauluja esittivät neljäsluokkalaiset. Konstan paremman valssin esittivät viidensien luokkien tytöt. Lopuksi avattiin kalevalainen vakka, josta pursui sanoja ja kuvia. Juhla päättyi Suksimiesten lauluun.

Taajamamerkit

Ensi elokuussa asennetaan Viialan pääsisätuloteiden varsille uusia liikennemerkkejä koko maan esimerkin mukaan, ns. taajamamerkit. Kunnanhallitus päätti ehdottaa, että merkit sijoitetaan 303-tien Vesilahden tien risteyksen (Riitiälän risteys), uuden ja vanhan turuntien risteysten (lähellä Uotilaa), valtatie-9:n ja maantie 3043 risteykseen (Telkkälammen risteykseen) sekä 303-tielle lähelle Metsälinnaa.