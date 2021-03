Koronan ilmaantuvuus on jatkanut Pirkanmaalla kasvuaan. Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä eli niin sanottu koronanyrkki linjasi tiistaina, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on siirtynyt koronan leviämisvaiheeseen.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tiedotteen mukaan ilmaantuvuus sairaanhoitopiriin alueella on kuluneen kahden viikon aikana 93 tartuntaa 100 000:a asukasta kohden. Positiivisten löydösten prosenttiosuus testatuista on 2,5 prosenttia. Tartunnat pystytään kuitenkin edelleen melko hyvin jäljittämään. Sairaalahoidon tarve on pysynyt Pirkanmaalla toistaiseksi hallinnassa mutta potilasmäärän kasvuun on varauduttu sekä kunnissa että Taysissa.

Lähiopetus ennen harratuksia

Pirkanmaalla on ollut jo käytössä pääosa leviämisvaiheen suosituksista. Pandemiaohjausryhmä kehottaa nyt kaikkia lasten ja nuorten harrastusryhmiä pitämään tauon 5.4.2021 asti. Tauko koskee kaikenikäisten lasten ja nuorten ryhmissä (enemmän kuin yksi henkilö) toteutettavia harrastuksia sisätiloissa. Ulkona harrastamisessa toimitaan OKM:n ja THL:n yhteisen turvallisuusohjeen mukaan.

– Rakennamme tällä ratkaisulla polkua lähiopetukseen palaamiseen mahdollisimman pian. Koulun lähiopetus on yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden ensisijainen oikeus harrastuksiin nähden. Harrastuksia jatketaan, kun tartuntatilanne Pirkanmaalla saadaan rauhoittumaan, toteaa pandemiaohjausryhmän puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Juhani Sand.

Koulujen lähiopetukseen palaamista käsitellään Pirkanmaan pandemiaohjausryhmässä ensi viikon tiistaina.

Aikuisten ryhmäharrastustoiminta sisätiloissa on suositeltu lopetettavaksi jo marraskuussa.

Tartuntoja harrastuksista

Viime viikon aikana Pirkanmaalla todettiin 287 uutta koronatartuntaa, joista 82 prosenttia eli 234 tartuntaa pystyttiin jäljittämään. Puolet sairastuneista oli edeltävästi karanteenissa.

Puolet viime viikon tartunnoista saatiin perhepiiristä. Ne ovat perheisiin tulleet edellisviikkojen tartuntalähteistä. Sukulaisten ja ystävien tapaamisista tuli 35 tartuntaa.

Sairaanhoitopiirin mukaan vapaa-ajan harrastuksissa todettiin viime viikolla aiempaa enemmän tartuntoja, yhteensä 25. Tartuntoja on saatu nyt myös lasten ja nuorten harrastuksista. Kurssitoiminnassa, koulussa ja päiväkodissa todettiin kahdeksan tapausta. Lasten ja nuorten osuus tartunnoista on Pirkanmaalla kasvanut viime viikkojen aikana.

Työpaikoilla todettiin viime viikolla 18 tartuntaa 16:ssa eri työpaikassa. Kotimaan matkailusta tuli kahdeksan tapausta ja neljä tartuntaa kahdesta eri asuntolasta. Yksittäisiä tartuntoja saatiin myös yksityisistä juhlista, baarista ja liikennevälineistä. Ulkomailta tuli kaikkiaan yhdeksän tartuntaa.

Pirkanmaalla on toistaiseksi todettu 45 Iso-Britannian ja 11 Etelä-Afrikan muuntovirustartuntaa ja yksi Brasiliasta peräisin oleva muuntovirustartunta.

