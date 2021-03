Tiistaina 10. maaliskuuta

Vauhti ylivoimainen Toijala – Viiala-viestissä

Toijalan Vauhdin nimiin kirjattiin ylivoimainen voitto Toijala–Viiala-viestissä viime sunnuntaina. Vauhdin ykkösjoukkue kiskaisi lähes kahdeksan minuutin eron toiseksi tulleeseen Viialan Pyryn ykkösmiehistöön nähden.

Vauhdin ykkösjoukkueen hiihtäjät voittivat jokainen osuutensa selvästi. Sää ei tosin suosinut tätä kisaa tällä kertaa, sillä ilma ei voinut olla kehnompi, sillä aukeilla nähtiin ”luistelua”.

– Vauhdin kuuden miehen loppuaika oli 2.20.56. Toiseksi tulleen Viialan Pyryn ykkösjoukkueen loppuaika oli 2.28.50. Kolmanneksi hiihti Vauhdin ikämiesten ykkösjoukkue ajalla 2.34.08. Viestiin osallistui 12 joukkuetta.

Sääksmäen vanhainkoti korvattava uudella

Sääksmäen vanhainkodista ei saada Valkeakosken sosiaalilautakunnan mielestä enää peruskorjaustenkaan nykyajan vaatimuksia vastaavaa. Sosiaalilautakunta esittääkin, että kaupunginhallitus ryhtyisi pikaisesti suunnittelemaan uutta palvelukeskusvanhainkotia tai vanhainkotia. Sääksmäen vanhainkodissa tulisi kuitenkin joka tapauksessa tehdä välittömästi palo- ja rakennusviranomaisten vaatimat korjaukset.

Toijalan poliisit hiihtivät voittoon

Toijalan nimismiespiiri menestyi loistavasti Tammelan kihlakunnan nimismiespiirien ampumahiihtokilpailuissa Valkeakoskella. Voitto tuli niin joukkuekilpailuissa kuin myös yleisessä ja M-43 sarjassa. Toijalan nimismiespiiri sai ensimmäisen kiinnityksen Toijalan Säästöpankin lahjoittamaan kiertopalkintoon.

Kylmää edelleen

Viiden vuorokauden keskilämpötila on Toijalan seudulla noin –7 astetta. Aluksi lämpötila on tätä korkeampi, mutta keskiviikon–torstain paikkeilla se laskee selvästi.

Lumisateita esiintyy pääsääntöisesti jakson alussa, mutta ne heikkenevät loppuviikkoa kohti. Kokonaissademäärä on 2–6 millimetriä.