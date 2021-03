Torstaina 5. maaliskuuta

Laskiainen Kumpulassa

Hiljalleen on perinteeksi muodostunut seurakunnan laskiaissunnuntain vietto lähellä keväistä luontoa, Kumpulassa Näin myös viime sunnuntaina, jolloin joukolla kokoonnuttiin seurakunnan leirikeskukseen, siellä oli kaikenikäisille järjestetty erilaista laskiaisohjelmaa, myös sunnuntain jumalanpalvelus oli siiretty siellä pidettäväksi.

Kumpulan jumalanpalvelus keräsi Kumpulan salin täyteen sanan kuulijoita. Lapsille järjestettiin oma kirkko rakennuksen toisessa siivessä. Mukana Kumpulan laskiaisessa oli reilusti toista sataa henkeä.

Laskiaissunnuntain vietto oli vahvasti ulkoilupitoinen. Lapsille oli tietysti pulkkamäki sekä Heinälahden järvenjäällä hevosajelua. Aikuisille järjestettiin erityinen laskiaisjuhla.

Koska laskiaissunnuntainvietto viivähti jonkin matkaa iltapäivän puolelle, oli Kumpulassa tarjolla ruuaksi höyryävän herkullista hernerokkaa. Ruuasta ja arpojen myynnistä kertyneet tulot lahjoitettiin yhteisvastuukeräykselle.

APUA!!! kunnanvirastojen miehet eivät ole tasa-arvoisia

Alkuviikolla saapui kuntaan Tasa-arvoasiain Neuvottelukunnan suositus sukupuoltenvälisen tasa-arvon toteuttamiseksi kunnallisissa luottamustoimissa. Kunnanjohtaja Esko Korkeamäki sanoi tasa-arvon Viialassa toteutuneen moni muita kuntia paremmin, täällä on luottamustoimissa hänen mukaansa paljon naisia aina puheenjohtajatasoa myöden.

– Toisaalta mitään juridisia perusteita ei löydy, jolla tämä tai tuo puolue voitaisiin määrätä nimeämään johonkin luottamustehtävään nimenomaan nainen. Puolueet nimeävät ehdokkaansa pätevyyden, sopivuuden ja tarkoituksenmukaisuuden huomioonottaen. Jos useinmiten tulee nimetyksi mies kuin nainen, johtuu se suuresti naisista itsestään eli heidän heikommasta osallistumisestaan ja aktiivisuudestaan puolue elämässä, arvelee kh. Korkeamäki.

Viialan kunnan virastoissa on tasa-arvoisuus mennyt jopa ”ylikin” eli nyt miehet eivät ole tasa-arvoisia. Kun kunnanvirastoista löytyy 6–7 miestä on naisia vastaavasti 17 ja tilapäiset toimistoapulaiset päälle. Apua – voisi sanoa miesten puolesta.

Tuulipussit asemalle ja vesitorniin

Kunnanhallitus pyytää VR:ltä, että sen kustannuksella asennettaisiin tuulipussi Viialan asemalle ja että Viialan kunnan kustannuksella asennettaisiin toinen tuulipussi Vesitornin huipulle. Tuulipusseista saa nopeasti selville tuulen suunnan, joka on tarpeen esimerkiksi mahdollisten kaasuonnettomuuksien sattuessa.