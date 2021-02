Kaupunki suunnittelee liikenne- ja liikuntapuistoa Sikosuolle – Alueelle on tulossa myös parkour-rata, kiipeilyseinä ja bmx- ja pulkkakumpare

Akaan kaupunki on käynnistämässä uuden liikunnallisen liikennepuiston rakentamisen kevään aikana. Tekninen lautakunta käsittelee suunnitelmaa ja päättää sen toteuttamisesta 24. helmikuuta.

Uusi lähiliikunta- ja liikennepuisto on suunnattu kaikenikäisille käyttäjille mukaan lukien erityisryhmät. Puisto sijoittuu Sikosuon alueelle lähelle Toijalan rautatieasemaa, mikä mahdollistaa saapumisen kauempaakin.

Kaupunki kertoo tiedotteessaan, että elämysalueen keskeisenä toimintona on lasten liikennepuisto.

– Siitä tulee liikenteen pienoismaailma, jossa lapset pääsevät opettelemaan liikennekäyttäytymistä turvallisessa ympäristössä. Liikennepuisto koostuu monipuolisista asfaltoiduista ajoreiteistä; liikenneympyrästä, liittymistä ja suojateistä. Lisäksi alue varustetaan liikennemerkeillä ja opastetaululla, tiedotteessa kerrotaan.

Tavoitteena on, että liikennepuisto valmistuu ensi kesän aikana ja olisi jo kesällä käytettävissä ainakin osittain.

– Liikenne- ja liikuntapuisto luo hyvät ja monipuoliset puitteet eri-ikäisten asukkaiden ajanviettoon. Liikennepuistoa on paljon toivottu erityisesti lapsiperheiden keskuudessa, joten on hienoa, että nyt pääsemme toteuttamaan tämänkin toiveen, kertoo kaupungin katuinsinööri Vesa Savolainen.

Ensivaiheessa parkour-rata ja bmx-kumpare

Liikennepuiston yhteyteen tulee myös muita uusia toimintoja. Eteläreunalle rakennetaan etenevä esterata parkour-tyyppisistä välineistä ja kiipeilyseinä tai -elementti. Länsipuolelle on tulossa bmx- ja pulkkakumpare.

Lisäksi myöhemmässä vaiheessa suunnitteilla on oleskelualue, ulkoshakkilauta, mahdollinen kioski kesäkauden toimintaa varten, wc:t ja yhteisöviljelyalue.

– Elämyksellisestä yhteisöviljelyalueesta puiston käyttäjät voisivat käydä keräämässä satoa, kuten marjoja, hedelmiä ja hyötykasveja. Keskellä puistoa sijaitsevaa nykyistä lasten leikkipaikkaa on tarkoitus laajentaa ja kunnostaa, kaupunki kertoo tiedotteessa.

Kuntoilumahdollisuuksia kaikenikäisille

Kaupungin mukaan leikkipuiston itäpuolelle suunnitellaan ulkokuntoilualuetta, johon tulisi monipuolisesti välineitä aktiivikuntoilijoille, senioreille ja liikuntarajoitteisille. Koko puistoalueen polkureitistöstä tehdään esteetön, ja sen varrelle asennetaan erilaisia toimintoja liikkumiseen. Puiston kaakkoiskulmaan, päiväkodin läheisyyteen rakennetaan miniarboretum, joka toimii myös lähiopetustilana.

Suunnittelutyön yhteydessä kaupunki järjesti kuntalaisille nettikyselyn. Kyselyyn vastasi 270 liikunta- ja liikennepuiston kehittämisestä kiinnostunutta. Vastausten pohjalta laadittiin yleissuunnitelma puiston kehittämiseksi.

Kaupunki toivoo puiston nimeämiseen kuntalaisten ideoita erillisen nimikilpailun avulla, joka käynnistyy lähiaikoina.

Toijalan urheilukentän parannustyöt jatkuvat

Käynnistymässä on myös Toijalan keskusurheilukentän toisen vaiheen parannustyöt. Tarkoituksena on tämän vuoden aikana rakentaa uusi huoltorakennus sekä parantaa urheilukenttää ja siinä olevia suorituspaikkoja. Urheilukentän suunnitelmassa on mukana uusi alue kuntoilulaitteille sekä lasten leikkipaikka.

– Näiden toteutusta pohditaan ottaen huomioon uuden liikenne- ja liikuntapuiston suunnitelmat, kaupunki kertoo tiedotteessa.

Liikenne- ja liikuntapuiston yleissuunnitelmaan voi tutustua Akaan kaupungin nettisivuilla.