Torstaina 19. helmikuuta

Murtomies soitti kauppiaalle: ”Onko neiti aika?”

Kauppias Ossi Tynkkynen heräsi eilistä vastaisena yönä klo 1 tienoissa siihen, että joku vieras mieshenkilö soitti hänelle tiedustellen ”Onko neiti aika?” Koska puhelu tuli häneen liikkeen puhelimestaan heräsivät epäilyt heti sillä hetkellä kun mies laski puhelimen paikalleen Tynkkynen hälytti poliisin ja lähti itsekin kaupalle.

Voro oli ilmeisesti havainnut tulleensa ilmaisseeksi itsensää ja oli lähtenyt pötkimään pakoon ja matkan varrelle oli osa tavaroista jäänyt jälkeen.

Liikkeeseen oli etuoven lasi murtamalla päästy sisään ja anastettu mm. radiokasettinauhuri, tupakkaa, tupakansytyttimiä, deodorantteja, olutta, makeisia jne.

Poliisi saapui paikalle erittäin nopeasti ja siksi vorolle tuli kiire lähteä. Osa tavaroista on jo saatu takaisin. Poliisi sanoo, että ”hajua” tekijästä on olemassa.

Miksi sitten murtomies menee soittamaan omistajalle? Hän ei vain yksinkertaisesti tiennyt, että puhelin on yöksi käännetty kotiin ja kaupasta ei silloin soittamalla pääse välittömmästi suoraan ulkolinjaan, vaan puhelu meni kauppiaan kotiin. Siitä se sitte kiire alkoi.

Tarpiajokea tarkkaillaan

Kunnanhallitus on päättänyt vesilautakunnan esityksestä, että Tarpiajoen veden laatua ryhdytään seuraamaan. Neljästi vuodessa otetaan näytteet Viialan vesilaitoksella ensimmäisestä vesikaivosta, johon vesi pumpataan Tarpiajoesta. Vesi on samaa kuin joessakin, puhdistusprosessi juomavedeksi alkaa tämän kaivon jälkeen. Lisäksi myös Tarpiajoen veden korkeutta tullaan seuraamaan. Toimenpiteet liittyvät vireillä oleviin hankkeisiin Tarpiajoen yläjuoksun perkaamisesta.

Tillihakaan valmistumassa 11 asunnon rivitalo

Viime syksynä aloitettiin Tillihaassa Leivonkadun varrella uuden rivitalon rakennustyöt. Kaksiosainen talo valmistuu ensi kesänä, asunnon saa kaikkiaan 11 perhettä.

– Asuntojen kysyntä tähän taloon on ollut erittäin vilkasta. Tarkoituksena on jatkaa uusien kohteiden suunnittelua.