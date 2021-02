Tiistaina 10. helmikuuta

Kansainvälinen liikenne kehittyi rautateillä edelleen voimakkaasti

Toijalan liikennealueen myynti kasvoi viime vuonna 19 prosentilla eli noinn 3,5 miljoonalla markalla vuoteen 1979 verrattuna. Myynti oli nyt yhteensä 21 967 100 markkaa.

Liikennealueen päällikkö Pertti Petäjäniemi on erityisen tyytyväinen lähtevän kansainvälisen liikenteen lisääntymisestä. – Kansainvälinen liikenne on lähtevän tavaraliikenteen puolella lisääntynyt 45 prosenttia eli 33 584 tonnilla.

Liikenneasiamies Jouko Hyvärinen painottaa puolestaan kappaletavaran voimakasta kasvua. – Kansa on ottanut viime vuonna käyttöön tulleet vakiolähetykset omakseen. Vakiolähetykset ovat lähtevällä puolella lisääntyneet 101 prosenttia ja saapuvassa liikenteessä 103 prosenttia.

Vaihtokonehalli otettiin käyttöön

K-maatalouskeskus Suokkaalla Kylmäkoskella vietettiin perjantaina yhdistettyä traktorien luovutus- ja vaihtokonehallin valmistusmistilaisuutta. 10 maanviljelijää sai tuliterän Zetorinsa.

– 15 niitä kyllä vuoden alusta lähtien on myyty, mutta huoltopuoli oli vähän aikataulusta jäljessä eikä luovutettaviksi samaan tilaisuuteen nyt liiennyt kuin 10, kauppias Keijo Suokas pahoitteli.

Nyt käyttöön otetussa vaihtokonehallissa on tilaa 300 neliötä ja se mahdollistaa vaihtokoneiden ympärivuotisen myynnin.

– Hangesta on huono koneita myydä. Nyt on lämpimät tilat, jossa koneet voidaan testata, huoltaa ja esitellä asiakkaalle. Traktorinmyynti on lähtenyt hyvin käyntiin ja tällainen halli katsottiin toiminnan kannalta välttämättömäksi, Keijo Suokas sanoo.

Zetorien edustus siirtyi vuodenvaihteessa E-liikkeeltä Keskolle. Traktorien luovutustilaisuudessa käyttivät puheenvuoron mm. kauppaneuvos Mauno Thilman ja osastopäällikkö Olavi Korpisaari Keskon Tampereen konttorilta ja osastopäällikkö Antti Jussila pääkonttorilta.

Kylmenee

Viiden vuorokauden keskilämpötila on normaalin alapuolella noin -10 astetta. Alhaisimmillaan lämpötila on torstaina, jolloin elohopea laskee -15 asteeseen.

Sää on enimmäkseen poutaista, mutta lumisateet ovat jakson loppupuolella mahdollisia. Näiden sateiden johdosta kokonaissademäärä on 2–6 millimetriä.