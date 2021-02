Torstaina 5. helmikuuta

Tarja ja Risto Tallinnaan

Viialan Pyryn monivuotinen junioritoiminta lentopallossa on jälleen tuottanut tulosta. Pyryn nuoret lentopalloilijat Tarja Lehtonen ja Risto Lahti on valittu TUL:n B-ikäisten liittojoukkueisiin.

B-tyttöjen ja -poikien liittojoukkueisiin kuuluu kumpaakin 12 nuorta lentopalloilijaa eri puolilta Suomea. Nämä joukkueet tekevät harjoitus- ja kilpailumatkan Tallinnaan 9.–15.2.81.

Viikon aikana Tallinnassa harjoitellaan Venäläisten ja Suomalaisten valmentajien johdolla, sekä pelataan harjoitusotteluita vastaavia joukkueita vastaan.

Valinta liittojoukkueisiin on todella hieno saavutuss Tarjalta ja Ristolta.

”Hyvästi elämä” Ylioppilaskirjoitukset

alkoivat äidinkielen kokeella

Maamme 33600 ylioppilaskokelasta aloitti maanantaina klo 9.00 ylioppilaskirjoitukset. Viialan lukiossa 36 nuoren joukko kokoontui juhlasaliin, jonne pöytiä oli asetettu harvakseen koko salin alueelle. Joukko on tyttöenemmistöinen, mukana oli 27 tyttöä ja poikia vain 9. Tämä lienee osoitus poikien opiskeluhaluttomuudesta.

Rehtori Raimo Myllylä kertoi ensimmäisenä olevan äidinkielen koe, johon on aikaa 6 tuntia. Kokeet jatkuvat keskiviikkona, eli eilen, kuullun ymmärtämisen kokeella ja ensi maanantaina on vuorossa äidinkieli II ja samalla viikolla ymmärtämisen koe.

Kukin oppilas oli varannut pöydälleen muonaa pitkän pohtimisen ajaksi naposteltavaksi ja kun sitten reh. Myllylä avasi tiukasti suljetun kuoren alkoi päivän työ. Lähes käsinkosketeltava jännitys väreili salin ilmassa ennen kirjoitusten alkamista. Sen toi parhaiten ilmi eräs poika lausahduksellaan ”Hyvästi elämä”.

Ankeus päättyy

Jo parisen viikkoa jatkunut ankeus kalastuksessa päättyy juuri näinä päivinä ja ennuste lupaa jälleen viikonvaihteesta alkaen hyviä kalasaaliita. Parin viikon rytmi on tässäkin tapauksessa kyseessä, eli parisen viikkoa tuota kalaa pitäisi nousta ja sitten 20 pvän tienoilla se jälleeen hiljenee. Nyt alkavat kevätjäät olla parhaimmillaan pilkkijöille. Onnea mukaan.