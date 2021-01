Akaa-Volley raivasi tiensä ensimmäisen kerran lentopallon Suomen cupin finaaliviikonloppuun. Finnish Teknikum Cup -nimeä kantaneessa turnauksessa joukkue kohtasi välierässä VaLePan, joka lähti peliin ennakkosuosikkina.

Lauantai-iltapäivän ensimmäinen välierä Savo Volleyn ja Hurrikaani Loimaan välillä päättyi jälkimmäisen voitoksi. Kun loimaalaiset olivat syksyn mittaan kaatuneet kahdesti savolaisten käsittelyssä, voidaan Jussi Heinon suojattien voittoa pitää hienoisena yllätyksenä.

Heino ei antanut suoraa vastausta kysymykseen, kumpi olisi mieluisampi vastustaja loppuotteluun, VaLePa vai Akaa-Volley.

– Jos valita saisi, niin tietenkin kohtaisimme mieluummin häviäjän. Mutta se ei taida olla mahdollista, vitsaili Heino.

Akaa-Volleyn vaisu alku yllätti Kangaskokon

VaLePa voitti välierän lukemin 3–1 (25–20, 25–17, 16–25, 25–21). Lopputulos ei varmaankaan ollut yllätys kenellekään, mutta ottelun kulku kylläkin.

– Olin hieman yllättynyt Akaa-Volleyn vaisuudesta kahdessa ensimmäisessä erässä. Joukkue ei saanut torjunta-puolustuspeliään rullaamaan totutusti. Nyt pallot kuolivat liian helposti, pohti VaLePan valmentaja Janne Kangaskokko ottelun jälkeen.

Ensimmäisessä erässä tilastot näyttivät muutoin tasaista tekemistä, mutta Akaa-Volleylle sattui muutama paha passivirhe. Niistä pari tuli puolustuksen jälkeen takakentältä, ja pari näytti olleen passarin ja hyökkääjien kommunikaatioerheitä.

Toinen erä lähti akaalaisittain mollivoittoisesti heti alusta lähtien. Hakkuri Urpo Sivula törmäsi verkolla VaLePan keskitorjuja Mikko Karjarinnan jalkoihin ja joutui lopulta kentän reunalle fysioterapeutti Niko Rouvalin tarkastettavaksi. Törmäyksen jälkeen Sivula keskusteli verkkotuomari Janne Mäntylän kanssa hieman liian pitkään. Hänelle tuomittiin tilanteesta punainen kortti, joka toi sastamalalaisten tilille yhden ylimääräisen pisteen.

Pitkä erätauko oli kääntää ottelun

Kolmanteen erään Akaa-Volley tuli rennolla otteella ja tilanteet kääntyivät päälaelleen. Erän kunkkuna hääri Sivula tehoilla 10/+10, ja Panu Pitkänen säesti keskeltä lukemin 4/+4.

– Meillä on kolme hyvää keskipelaajaa. Siinä suhteessa minulla ei ole ongelmia. Markus Kaurto onnistui jälleen kerran hienosti (6/+5) eikä Aleksi Kaatrasalokaan epäonnistunut, vaikka otinkin hänet vaihtoon. Panu toi kuitenkin lisää energiaa kentälle ja teki reiluun kahteen erään komeat teholukemat 7/+5, kertoi Akaan valmentaja Oliver Lüütsepp.

Akaa-Volleyn avauskuusikon passariksi noussut Mikko Kuusela pelasi ennakkoluulottomasti.

– Olen Mikon otteita niin paljon nähnyt harjoituksissa, etten ole lainkaan huolissani meidän passipelin tasosta, vakuutti Lüütsepp.

Vasenkätisenä pelaajana Kuuselan yksi ase on toisen kosketuksen hyökkäys. Lauantaina mies löi joukkueelleen viisi pistettä. Jatkossa vastustajat ottavat varmasti miehen tarkempaan vartiointiin.

Kun Akaa-Volley sai itseluottamusta voitetusta erästä, se lähti neljänteen hyvällä energialla. Ottelu oli tasainen aina tilanteeseen 16–16 saakka. Sen jälkeen VaLePa onnistui kolmesti perä jälkeen eikä Akaa-Volley saanut enää piste-eroa kiinni.

Teemu Kuusela kuuden viikon sairaslomalle

Akaan yleispelaaja Teemu Kuusela teloi oikean käden etusormensa viikolla harjoituksissa.

– Sormi jouduttiin leikkaamaan ja minulle määrättiin sairaslomaa muutaman viikon ajaksi. Jos kaikki menee putkeen, voin vielä päästä pelaamaan loppukaudesta, pohti Kuusela vaihtopenkillä

Akaa-Volleylla on kauden mittaan ollut poikkeuksellisen paljon epäonnea.

– No kyllä tässä yhdelle kaudelle on jo ihan riittämiin takaiskuja. On Köykän rannetta, Kaurton nilkkaa ja nyt Kuuselan sormea, huokaisi Lüütsepp.

Joka tapauksessa Akaa-Volleyn pelit Mestaruusliigassa lähtevät uudelleen käyntiin ensi viikolla. Perjantaina 5.1. Monarille saapuu vieraaksi aina niin hankala vastustaja, Etta Oulusta.