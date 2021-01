Sunnuntai-iltana 3.1. ilmenneen vesijohtovuodon vuoksi vedenjakelu on edelleen poikki osassa Toijalaa. Asukkaat saavat hakea vettä Toijalan yhteiskoulun keittiön vesipostista osoitteessa Kurisjärventie 18.

Hana sijaitsee rakennuksen ulkoseinässä, pääsisäänkäynnin vieressä olevan keittiön verkkokopin oikealla puolella. Hana suljetaan illalla klo 20, mutta mikäli vesikatko jatkuu, se avataan aamulla uudelleen.

Vesikatko on koskenut Kurvolan, Palkinpään ja Köyvärintien alueita. HS-Veden mukaan vesijohtovuoto on saatu korjattua, ja vedenjakelu on palautumassa normaaliksi. Vesijohtoverkoston paine saattaa kuitenkin olla normaalia alhaisempi ja vesijohtoverkostossa saattaa esiintyä värivirhettä.

HS-Vesi huutelee vesijohtoverkostoa muun muassa Kurvolan ja Palkinpään alueella vielä maanantain 4.1. aikana.

Mikäli vesi on ruskeaa tai sisältää ilmaa, asukkaita kehotetaan juoksuttamaan vettä hanoista.