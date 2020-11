Akaan Vihreä valtuustoryhmä: Toivomme, että ymmärsimme Akaan Seudun virallisen kannan pääkirjoituksen perusteella väärin

Jarno Keskinen kirjoitti 27.10. julkaistussa pääkirjoituksessaan, että “maapallon ilmastolla on tapana muuttua” ja että laajoihin tutkimuksiin sekä ilmastonmuutosten seurantaan perustuvaan tietoon pohjaavat kirjoitukset ovat “pelotteluartikkeleita”.

Vihreiden näkemyksen mukaan ilmastonmuutoksen torjunnalla on kiire. Emme pelottele, mutta tunnistamme tosiasiat. Olemme tilanteessa, jossa meillä on toivoa, mutta ei juurikaan enää aikaa. Tämän vuoksi meidän on toimittava ilmastoasioissa nopeammin kuin olimme ajatelleet ja tehtävä enemmän kuin olimme aikoneet.

Kunnat ovat merkittäviä ilmastomuutoksen torjujia. Tämän vuoksi Vihreä valtuustoryhmä teki keväällä 2019 valtuustoaloitteen Akaan liittymisestä HINKU-verkostoon. Aloitteen allekirjoitti 18 valtuutettua.

HINKU on lyhenne sanoista hiilineutraali kunta, ja hankkeen tavoitteena on 80 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Akaa liittyikin verkostoon nopeasti kesäkuussa 2019. Pian tämän päätöksen jälkeen verkostoon liittyi koko Etelä-Pirkanmaa.

Edellisessä kunnanhallituksen kokouksessa 20.10. hyväksyimme Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 tiekartan. Seudullinen ilmasto-ohjelma on parhaillaan työn alla. Akaa on myös mukana KETS-sopimuksessa, jossa sitoudumme kuntana energiatehokkuuteen. KETS-sopimus on voimassa 2017–2025.

Yksittäisinä nostoina konkreettisista toimista, joissa huomioidaan ilmastonäkökulmat, voidaan mainita esimerkkinä uudet kilpailutukset, joissa palveluiden- tai tavarantuottajien tulee esittää ympäristötoimiensa huomioiminen toiminnassaan. Näin vastuutetaan myös ostopalveluiden toteuttajia laskemaan hiilijalanjälkensä ja esimerkiksi painottamaan kierrätettävien materiaalien käyttöä toiminnassaan.

Jätteiden lajittelu on kunnan omassa toiminnassa jo arkipäivää, ja kuntalaistenkin on mahdollista maksuttomasti käyttää ympäri Akaan sijaitsevia kierrätyspisteitä.

20.10. päätimme kunnanhallituksessa rakentaa Keskuskeittiön Hämeentielle. Yksi paikkaan merkittävästi vaikuttaneista taustatiedoista olivat hiilijalanjälkilaskelmat. Eri paikkavaihtoehtojen välillä oli tehty kyseinen laskelma, ja Hämeentien paikka oli palveluverkosto huomioon ottaen ympäristölle ystävällisin.

Viialan tullaan rakentamaan uusi yhtenäiskoulu. Yhtenäiskoulun lämmitysjärjestelmään budjetoitiin erikseen maalämpöjärjestelmä, joten koulu tulee tulevaisuudessa lämpenemään ilmastoystävällisesti. Myös uusi hyvinvointikeskuksemme hyödyntää maalämpöä. Öljylämmitystä korvataan kunnan vanhemmissakin kohteissa, määrärahojen puitteissa, uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviin järjestelmiin.

Nämä nostot yksittäisinä konkreettisina asioina. Ympäristöteot ovat kuntien toiminnassa arkipäivää, ja niiden huomioiminen on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa jokaisen tulee kantaa vastuunsa paremman huomisen puolesta.

Pääkirjoituksen kuvaillaan olevan “sanoma- ja aikakauslehden aloitussivulla sijaitseva, päätoimittajan hyväksymä mielipidekirjoitus, joka kertoo lehden kannan ajankohtaiseen aiheeseen.” Toivomme, että ymmärsimme Akaan Seudun virallisen kannan kirjoituksen perusteella väärin ja, että todellisuudessa Akaan Seudun virallinen kanta on ilmastotoimia puolustava ja erityisesti Akaan kaupungin viranhaltijoita sekä muita päättäjiä ilmastotyössä tukeva instanssi.

Vihreä valtuustoryhmä lähettää suuren kiitoksen viranhaltijoillemme, jotka ottavat hiilineutraaliuden tavoitteet toiminnassamme ansiokkaasti huomioon.

Ympäristöystävällisin terveisin

Vihreä valtuustoryhmä

Hanni Joronen, pj

Kati Kuusisto, vpj

Jaana Saramies

Hilu Toivonen-Alastalo, siht

Jaakko Naakka

Antti Orava

Katri Kuusisto