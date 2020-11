Akaa-Volley haki kolme sarjapistettä Vantaalta – Markus Kaurton nilkassa ei ole murtumaa, Panu Pitkänen dominoi torjuntatilastoa

Akaa-Volleyn lentopallon mestaruusliigan taival jatkuu positiivisessa kierteessä. Torstaina kaatui Kokkolan Tiikerit kotisalissa ja heti perjantaina akaalaiset hakivat täydet sarjapisteet Vantaalta. Ducks taipui numeroin 1–3 (23-25, 23-25, 25-11, 22-25).

Akaa-Volleyn valmentaja Oliver Lüütsepp antoi Joni Mikkoselle ja Urpo Sivulalle palautumisaikaa kireän sarjaohjelman keskellä. Teemu Kuusela lähti aloitukseen Mikkosen tontille ja Aatu Pöllänen paikkasi Sivulan paikan hakkurina.

Mikkonen ja Sivula toivat kokemusta kentälle vain erien ratkaisuhetkillä.

Keskipelaajat näkyvässä roolissa

Akaa-Volley pysyi vantaalaisten kyydissä ennen kaikkea keskipelaajien Panu Pitkäsen ja Aleksi Kaatrasalon tasaisen varman suorittamisen vuoksi.

– Panun torjuntapeli oli tänään huikeaa, kiitteli Lüütsepp ottelun jälkeen.

Tilastot todistavat samaa. Pitkänen otti lukuisten vaimennusten lisäksi peräti yhdeksän torjuntapistettä. Kaatrasalo onnistui torjunnoissa kahdesti, mutta oli etenkin hyökkäyksissään tehokas. Kuudestatoista hyökkäyksestä kymmenen tuotti pisteen.

Keskipelaajien teholukemat perjantain pelistä olivat Akaa-Volleyn parhaat. Pitkäsen kohdalla pöytäkirjassa lukee 13/+4 ja joukkueen parhaana palkitun Kaatrasalon sarakkeessa 12/+11.

– Kyllä ihan tosissaan sai pelata. Meillä on onneksi kokenut jengi, joka tietää, että pelit pelataan loppuun saakka, vastasi Kaatrasalo kysymykseen, jolla tingattiin syytä siihen, että Akaa-Volley tuli kolmatta erää lukuun ottamatta viime hetkillä takaa Ducksin ohi erävoittoihin.

Pitkänen johtaa liigan torjuntatilastoa ja on nostettu liigan tämänhetkiseen tähdistöön.

Seuraavat pelit viikonloppuna

Mestaruusliigan runkosarjassa pelataan tällä kaudella 27 kierrosta. Akaa-Volleyn alkukausi on ollut kiireinen. Sillä on jo seitsemän ottelua takanaan, kun esimerkiksi VaLePalla on vasta kolme.

– Nyt meillä on kokonainen viikko pelitaukoa. Se on tarpeen koko joukkueelle. Olen itsekin väsynyt, nauroi Lüütsepp.

Ensi viikonloppuna akaalaisten hunajabussi suuntaa Pohjanmaalle. Lauantaina vastassa on Etta Oulussa ja isänpäivänä Tiikerit Kokkolassa. Seuraava kotiottelu on 14.11. Silloin vieraaksi saapuu VaLePa.

Pelitauko on hyväksi myös loukkaantuneille Voitto Köykälle ja Markus Kaurtolle. Köykän käsivamma aiheutti neljän viikon sairasloman, josta on puolet takana. Kaurton nilkka pyörähti Tiikerit-pelissä. Murtumalta onneksi vältyttiin, joten keskipelaaja pääsee takaisin kentälle nopeammin kuin aluksi pelättiin.