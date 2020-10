Päätoimittajalle: Ei kannata kuvitella, kannattaa toimia – Nuoret todellakin ovat ahdistuneita, ja syystä

On vaikea löytää sopivinta sanaa, joka kuvaisi parhaiten tuntemuksiani lukiessani 28.10. ilmestyneen Akaan Seudun pääkirjoitusta ilmastonmuutoksesta. Päätoimittaja Jarno Keskinen ihmettelee, miten kukaan voi kuvitella pystyvänsä pysäyttämään ilmastonmuutoksen ja että ihmisen olisi syytä siihen sopeutua.

Tiedeyhteisö on jo pitkään ymmärtänyt, ettei ihmisen aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä pystytä pysäyttämään, mutta lämpenemistä pystytään rajoittamaan 1,5 Celsius-asteeseen.

Nuoret todellakin ovat ahdistuneita, ja syystä. Emme voi vain nostaa käsiä ilmaan ja sanoa: tehty mikä tehty. Mitä meidän sukupolvemme voisi tehdä tämän aiheuttamansa ahdistuksen hälventämiseen? Vähintään voimme mediassa myöntää tilanteen uhkaavuuden ja kannustaa ihmisiä toimintaan ilmaston muutoksen ehkäisemiseksi.

Kirjoittaja pohtii, onko ilmasto ollut heiluriliikkeessä aiemminkin. On tieteellisesti todettu, että on tapahtunut luonnollisia muutoksia, mutta nykyään ihminen saa aikaan tämän lämpenemisen. Luonnollisen heiluriliikkeen taakse ei voi paeta.

Kirjoittaja pohtii, että jospa tämä ilmaston muuttuminen ei tarkoita ihmiskunnalle tuhoa. Vaikuttaa siltä, että hänen on helppo länsimaalaisena ”huudella” että kyllä tästä selvitään. Niinhän me täällä selviämmekin, joskin täysin uusissa olosuhteissa. Mutta miten on laita Oseaniassa, jossa nouseva merenpinta pyyhkii valtioita pois maailman kartalta? Tai Itä-Afrikassa, jossa kuivuudesta kärsivä kansanosa kuolee nälkään ja likaisen veden aiheuttamiin sairauksiin? Tai Karibialla tai Kaakkois-Aasiassa, jossa hirmumyrskyt kylvävät tuhoaan?

Täytyy muistaa myös luonnon monimuotoisuus. Eliölajeja kuolee sukupuuttoon ennätystahtia, jonka syynä on lämpenevä ilmasto ja siitä seuraavat ilmiöt. Kirjoittaja toteaakin, että ihminen pärjää melkein missä tahansa maailman kolkassa. Ehkäpä hyväosaiset pärjäävätkin, mutta pitää muistaa myös heikompiosaiset kehittyvissä maissa sekä muut maapallon lajit kuin ihminen.

Emme voi ajatella, että vain ne, joilla on rahaa ja mahdollisuus, ovat sopivimpia selviämään ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Jokainen ihminen on yhtä arvokas.

Senni Alatalo

FM, Biologian ja maantiedon lehtori