Viiala-Lehti 40 vuotta sitten: Hirveä lantunmurikka

Hirveä lantunmurikka

Helena Hakalan puutarhassa Arajärventien varressa on syksyn aikana korjattu satoa ja mm. lanttumaasta on löytynyt aivan hirveää koko olevia lanttuja. Suurin niistä on ollu 10 250 g. ja seuraavaksi suurinkin on ollu 5 350 g. Rva Hakala kertoo että karjanlantaa on maahan laitettu silloin tällöin mutta muuten niistä ei erikoisesti ole huolehdittu.

Ennakkoäyri edelleen 16 penniä

Ennakkoveroäyrin hinta alkavalle vuodelle oli mielenkiintoisin keskustelun aihe tiistaina valtuuston kokouksessa, joka meni loppujen lopuksi läpi alle puolen tunnin. Valtuusto oli täysilukuinen, mutta varamiehinen ja Arvi Mikkola hoiteli rutiinilla puheenvuorojen jaon ja Paavo Virtanen merkitsi asiat muistiin.

Viialaan veronpalautuksia yli 2 milj.mk

Viialalaiset ovat saaneet tämän viikon puolessa välissä veropostinsa. Kaikkiaan 2024 viialalaiselle tuo on merkinnyt veronpalautusta. Lisää joutuu maksamaan 1273 henkilöä. Viialaan palautettava määrä on kaikkiaan 2.074.408, 80 markkaa. Lisää maksavien summa on 1.207.181,45 markkaa.

Viime vuodelta suoritetusta verotuksesta lopullinen äyrimäärä oli 76.693.007 kpl joka on 12,06% suurempi kuin edellisvuoden kertymä.

Karja valloillaan – yksi auton alle

Varhain lauantaiyönä n. klo 00.50 aikaan sattui Sarkkilan tienoilla valtatie 9:llä lähellä Heinäsuon tienristeystä kotieläimen yliajo. Mainittuun aikaan oli Viialan suunnasta lähestynyt paikkaa Urjalasta kotoisinoleva, mutta Tampereella asuva liikkeenharjoitta Ford Transit pakettiautollaan HJE-327.

Tullessaan paikalle auto törmäsi yhteen keskitiellä olleeseen hiehoon. Pakettiauton etupää painui jokin verran ja eläin jouduttiin lopettamaan. Kaikkiaan oli vapaana paikalla kahdeksan lehmää. Eläimet lienevät päässeet laitumelta vapaaksi. Lopetetun eläimen omisti mv. Veikko Mikkola.