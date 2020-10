Akaa Futsal sai kovan vastuksen Mestarien Liigassa – Leijonapaidat matkustavat Tsekkiin marraskuussa

Viime kaudella Futsal-Liigan runkosarjan voittanut Akaa Futsal sai täksi kaudeksi osallistumisoikeuden Euroopan kovimpaan futsalkilpailuun, UEFA Mestarien Liigaan. Kilpailun aikataulu ja formaatti ovat eläneet kesän ja alkusyksyn aikana voimakkaasti. Tiistaina suoritettiin kuitenkin avauskierroksen arvonta ja Akaa Futsalin vastustajaksi arvontakupista nostettiin FK Chrudium Tsekistä.

Tällä kaudella Mestarien Liigan kolme ensimmäistä kierrosta pelataan yksittäisinä peleinä, joista voittajat selviävät jatkoon. Näiden kolmen kierroksen jälkeen selvillä on kahdeksan parasta, jotka selvittävät voittajan keskenään ensi kevään finaaliturnauksessa, joka myös pelataan cup-muotoisesti.

Akaa Futsalin ottelu on tarkoitus pelata Tsekissä marraskuun lopussa. Tarkka pelipaikka ja -aika selviävät pian. Isäntäjoukkue Chrium on yksi koko kilpailun konkareista. Tsekin moninkertainen mestari on mukana Mestarien Liigassa jo viidettätoista kertaa.

Akaa Futsalin puheenjohtaja Tero Kivistö tietää, että urheilullinen haaste on kova.

– Lähtökohtaisesti olemme varmasti haastajia tässä otteluparissa, mutta yksittäisessä pelissä kaikki on mahdollista. Olemme olleet syksyllä hiukan epäonnisia loukkaantumisten ja sairastelujen suhteen, mutta toivottavasti saadaan tähän peliin kova nippu kasaan. Näihinkin peleihin lähdetään tietysti vain voitto mielessä.

Koronapandemia on tuonut valmistautumiseen omat haasteensa, kun pelimuoto ja aikataulu ovat eläneet pitkin vuotta. Eivätkä kaikki asiat ole selviä vieläkään.

– Paljon riittää selvitettävää liittyen koronatestauksiin, matkustusohjeisiin, karanteeneihin ja muihin käytännön asioihin. Palloliiton ja UEFA:n kanssa käymme näitä nyt läpi – helppoa kansainvälisten otteluiden läpivieminen ei tällä hetkellä luonnollisestikaan ole. Tsekissä tilanne pandemian suhteen on yksi Euroopan huonoimmista. Toivottavasti peli saadaan kuitenkin pelattua, Kivistö sanoo.