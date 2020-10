Kaupunki sai Vainionlahdesta kolme tarjousta, joista yksikään ei vastannut vähimmäishintaa – Kaupunginhallitus hyväksyi yhden niistä ehdollisena

Akaan kaupungin omistamasta Vainionlahdesta on tehty kolme ostotarjousta, jotka suuruudeltaan ovat 244 000, 255 000 ja 259 000 euroa. Kaikki tarjoukset alittavat kaupunginhallituksen edellyttämän vähimmäishinnan 269 000 euroa.

Kaupunginhallitus hyväksyi tiistaina 20.10. yksimielisesti tarjouksista keskimmäisen, 255 000 euroa, ehdollisena. Tarjoajien kaupan edellytyksenä on, että he saavat oman asuntonsa myytyä, Vainionlahti hyväksytään käytettäväksi vakituisena asuntona ja tontille hyväksytään rakennettavaksi rantasauna.

Pykälän valmistelutekstin mukaan hyväksytty tarjous on kokonaistarkastelussa parempi, kun huomioidaan kahden muun tarjouksen ehtojen vaativuus ja kaupungille aiheutuvat lisäkustannukset ja riskit.

244 000 euron tarjoajilla kaupan edellytyksenä on, että he saavat omakotitalonsa myytyä ja rahoituksen järjestymään, kiinteistö on muutettavissa vakituiseen asuinkäyttöön ja tontille saa myöhemmin rakentaa rantasaunan sekä mahdollisesti toisen asuinrakennuksen tai työtilan sekä kiinteistölle tehdään vielä tarkemmat mikrobimittaukset remonttisuunnitelmien kartoitusta varten.

Suurimmassa, 259 000 euron, tarjouksessa ostajaehdokas haluaa vakituisen asumiskäytön, päärakennuksen muutosluvan ja rantasaunan rakennusluvan lisäksi tutkia kuntotarkastusraportissa mainitut korjauskohteet ja riskirakenteet kaupan jälkeen. Erityisen huomattavien vaurioiden löytyminen oikeuttaisi myyntihinnan alennukseen tai kaupan purkuun.

Vainionlahteen kuuluu vanha päärakennus, saunarakennus ja 1,79 hehtaarin tontti, jolla oli yli 100 metriä omaa Vanajaveden rantaviivaa. Se on toiminut lastenkodin kesäpaikkana sekä leiri- ja juhlakäytössä.

