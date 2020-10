Akaa-Volley käänsi sunnuntaina erittäin jännittävän ja yleisöön menevän lentopallon mestaruusliigapelin lopulta kotivoitoksi. Ottavana osapuolena oli Vantaan Ducks, joka hävisi nyt jo kauden kolmannen ottelunsa viisieräisen taiston jälkeen – tällä kerralla lukemin 3–2 (15–25, 25–21, 22–25, 25–19, 20–18).

Vielä viimeisen erän viimeisetkin pallot ratkesivat vasta tiukkojen taistelujen jälkeen. Ottelussa nähtiin myös useita tilanteita, joissa pelaajat puhuttelivat tuomaria ja tuomari pelaajia. Ducks-valmentaja Juho Rajala istui lopulta jopa rangaistuspenkillä ja joutui antamaan otteluvalmentajan postin apulaiselleen Mika Rajalalle.

Akaa-Volleyn normiavaukseen oli tehty sellainen muutos, että kapteeni Joni Mikkonen istui vaihtopenkille ja Nico Nurmesniemi otti yleispelaajan roolin. Näin mentiin vain ensimmäisen erän lopulle asti. Mikkonen palasi kehiin viimeisten pallojen ajaksi.

Köykkä loukkasi ranteensa

Akaa-Volley voitti tiukan kamppailun, mutta koki myös ikävän menetyksen. Hyvään kuntoon itsensä saanut ja luotettavasti ottelusta toiseen pelannut libero Voitto Köykkä loukkasi ranteensa ikävän näköisesti hakiessaan palloa mainosaitojen takaa.

– Kyllä siihen melkoisesti sattuu. Pääsen lääkäriin vasta huomenna. Sitten tiedetään enemmän. Kyllä harmittaa, kyllä harmittaa, sanaili Köykkä jääpussi ranteessaan.

Akaa-Volleyn vastaanotto toimii niin hyvin, ettei luottoliberon loukkaantuminen juuri haitannut hihapeliä. Kolmannesta erästä lähtien liberon hommia hoiti Nurmesniemi, joka kesti vastustajan pommituksen kiitettävästi. Neljästäkymmenestä syötöstä noin puolet nousi hyvin passattavaksi.

Sen sijaan puolustuspelaamisessa oli havaittavissa haparointia. Ilmeisesti joukkue on tottunut siihen, että Köykkä ehtii joka paikkaan.

– Voten loukkaantuminen oli tänään meille todella ikävä sattuma. Se oli suuri tappio, jonka rinnalla sarjapisteen menettäminen ei tunnu missään, harmitteli akaalaisten valmentaja Oliver Lüütepp.

Kuuselalla hyvät passit

Ottelu kääntyi, kun Akaa-Volley vaihtoi passaria ja hakkuri löysi jyvän. Kun Lüütsepp otti passari Markkus Keelin vaihtoon ja lähetti Mikko Kuuselan kentälle, Akaa-Volleyn pelin tempo muuttui ratkaisevasti.

– Mikko onnistui tänään hienosti. Hän löysi etenkin Urpo Sivulan kanssa hyvän rytmin. Kun Upi oli kaksi ensimmäistä erää hieman vaisu, ottelun loppu oli häneltä todella hyvä, kiitti Lüütsepp.

Myös tilastot todistavat valmentajan lausuntoa. Kahden ensimmäisen erän jälkeen Sivulan teholukemat olivat 7/-. Mutta ottelun lopussa sarakkeessa olivat jo tutun kuuloiset numerot 28/+13.

Ottelun viimeisessä erässä Akaa-Volley otti myös muutamia tärkeitä puolustuksia ja onnistui päättämään jatkohyökkäyksiä tuloksekkaasti. Lisäksi pitää nostaa esiin joukkueen luottamuksen tekemiseensä. Vantaalaiset veivät viidettä erää hienoisesti lähes koko ajan. Akaa-Volley sai ensimmäisen ottelupallon vasta lukemissa 17–16.

Yksi Akaa-Volleyn onnistujista oli Panu Pitkänen, jonka onnistunut torjunta päätti pitkän kamppailun kotijoukkueen hyväksi. Pitkänen huudatti kotiyleisöä myös neljännen erän alussa. Torjujana muutoinkin kunnostautunut keskipelaaja otti ensimmäisen ja ainoan kerran koko ottelussa kiinni Ducksin Tommy Carmodyn, joka oli kolme erää ollut täysin pitelemätön.

Akaa-Volleyn seuraava peli on jo torstaina Raisiossa. Vastassa on perinteikäs Loimu, ja ottelussa on panoksena sarjapisteiden lisäksi paikka kahdeksan parhaan joukkoon Suomen Cupissa.