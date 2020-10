Jarno Peltonen oli tehnyt 13 vuotta teknistä kauppaa, ja Tero Lahtinen oli ollut 25 vuotta ravintola- ja hotellihommissa, kun miehet ryhtyivät akaalaisen Nykypesu Oy:n yrittäjiksi tämän vuoden tammikuussa. He myös ostivat enemmistön yrityksestä Veikko ja Marja–Leena Nordströmiltä, jotka perustivat Nykypesun kesäkuussa 1975. Myös loppuosa yrityksestä sai uudet omistajat.

Kymmeniä tuhansia vaihtomattoja suomalaisten yritysten ja julkisten tilojen lattioille välittävä Nykypesu oli Tero Lahtiselle tuttu omien aiempien työpaikkojen kautta. Lahtinen ja Peltonen eivät olleet aktiivisesti etsimässä ostettavaa yritystä, mutta kun he saivat tietää kaupan olevasta Nykypesusta yhteisten tuttaviensa kautta, alkoi tapahtua.

– Asiat etenivät vanhojen omistajien kanssa alusta asti positiivisesti. Luottamus syntyi, ja saimme todella hyvät ja paikkaansa pitävät tiedot, Jarno Peltonen kertoo.

Tammikuusta alkaen uudet yrittäjät ovat kumpikin tutustuneet avoimesti ja monipuolisesti kaikkeen Nykypesun toimintaan. Lahtisella on vastuullaan enemmän hallinnollista puolta ja laskutusta, kun taas Peltonen keskittyy tuotantoon. Molemmat myyvät.

– Yritys on sen kokoinen, että kaikkien on osattava kaikkea. Ovet toimistoon ovat auki, me olemme molemmat tekemisissä työntekijöiden kanssa, eikä byrokratiaa hirveämmin ole, Peltonen kuvailee.

Koronavirus toi uusille yrittäjille ylimääräistä säätöä, kun kahviloita, kouluja ja museoita suljettiin, ja muun muassa mattojen kuljetusreittejä piti miettiä uusiksi. Kun rajoitukset olivat kovimmillaan, pestävää oli 20–25 prosenttia vähemmän. Kevään ja kesän aikana Peltonen ja Lahtinen ovat ehtineet modernisoida toimintaa, ja Nykypesussa hyödynnetään nyt esimerkiksi enemmän ohjelmistoja.

Uusia mattoja ja maltillista kasvua

Nykypesun tavoitteena on kasvaa maltillisesti niin, että samalla koko ketju mattojen pesuineen ja kuljetuksineen toimii. Viime viikolla saapui 4000 kiloa uusia mattoja, ja tuotannolle saadaan pian väliseinän takaa 120 neliötä lisää tilaa.

– Oma jakelumme kattaa Akaasta 150 kilometriä suuntaansa, ja sille alueelle haluamme keskittyä. Tästä pisteestä kohti Lappia lähteminen ei ole päästrategia, Jarno Peltonen selventää.

Tero Lahtinen uskoo löytävänsä Nykypesulle uusia asiakkaita yrityksistä, jotka tulivat hänelle tutuksi aiemmissa töissä.

– Aika paljon on vielä paikkoja, joissa on omat matot ja joita pestään itse. Ennen katsoin ravintoloiden sisustusta ja valaisimia, nyt kävelen nokka lattiassa, Lahtinen nauraa.

Vaikka Nykypesulla on paljon asiakkaita muun muassa Pirkanmaalla, pääkaupunkiseudulla, Lahdessa, Turussa, Porissa ja Kouvolassa, monet mieltävät sen paikalliseksi toimijaksi.

– Moni ei tiedä, kuinka laajalla alueella toimimme. Pystymme toimittamaan yhtä suuria määriä mattoja kuin markkinajohtajakin, Jarno Peltonen sanoo.

Töitä paiskotaankin nyt myös firman tunnettuuden lisäämiseksi. Myös paikallisesti Nykypesu haluaa tehdä ja näkyä enemmän.

– Akaalaiset yritykset käyttävät meidän palveluitamme, ja totta kai mekin haluamme käyttää heidän palveluitaan, Tero Lahtinen toteaa.

Peltonen ja Lahtinen haluavat normaaliin tapaa jättää uusina omistajina kädenjälkensä yritykseen. Muutos voi aiheuttaa kysymyksiä, mutta tarkoitus on mennä parempaan suuntaan. Työntekijöihinsä tamperelainen yrittäjäkaksikko luottaa täysin.

– Täällä on osaavaa väkeä, ja meillä ei ole heidän työstään kokemusta, joten he saavat hoitaa oman hommansa. He ovat vastanneet hyvin vastuuseen, jota olemme antaneet.