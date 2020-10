Valkeakosken Ulvajankadulta on kadonnut noin 70-vuotias mies. Kadonneella on yllään sininen collegetakki, harmaat collegehousut ja valkoiset sandaalit. Hän on 170 senttiä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan normaali. Hiukset ovat harmaat, ja hän käyttää silmälaseja.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot kadonneesta poliisille 112:een.

Poliisi tiedotti kadonneesta keskiviikkona noin 16.30 aikaan.