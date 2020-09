Kennon kiinteistö on akaalaisille tuttu paikka. Kylmäkosken Yrittäjäntiellä seisova rakennus on hyvin tuttu myös sen nykyiselle isännälle, Seppo Mikkolalle. Mikkolan taksiyrityksen tilat ovat olleet kiinteistöllä jo pidempään, samoin oma pesuhalli ja rengasliike. Nämä tilat olivat suuri syy siihen, että Mikkola päätti ostaa kiinteistön.

– Pesuhallia tarvitaan, kun autoja on kymmenkunta ja ne pestään joka toinen päivä. Oma yrittäjänura alkoikin autojen pesuhommilla vuonna 2008. Taksi tuli mukaan vasta myöhemmin, samoin kuin rengasliike, Mikkola kertoo.

Ollessaan Kennon kiinteistössä aiemmin vuokralla Mikkola mietti, että samalla rahalla lyhentelisi kyllä lainaakin. Ajatuksesta virisivät neuvottelut kiinteistön ostosta edellisen omistajan kanssa. Heti ei kauppoja syntynyt, mutta Kennon kiinteistön kehitystä se ei estänyt.

– Edellinen omistaja laittoi kiinteistön hyvään kuntoon. Tähän on investoitu paljon, esimerkiksi lämmitys, ja nosto-ovet on laitettu kuntoon. Myös viemäreitä on korjattu ja tehty kuntotarkastuksia, Mikkola listaa.

Tulijoita riittää

Mikkolan omistuksessa Kennon kiinteistö jatkaa hyvin samalla mallilla kuin aiempien omistajien aikana. Tarvetta suuremmille muutoksille ei ole, koska kiinteistölle on kysyntää nykymuodossaan.

– Kaikki tilat ovat täysiä. Lohkoa täytyy, jos joku kiinnostuu tuomaan toimintansa tähän. Monenlaista on kyllä silti suunniteltu ja päätettykin. Talvella esitetään pihamaalla elokuvia tontin laidalla olevalta näytöltä. Siinä on yhteistyökumppanina näyttöliiketoimintaa tekevä yritys, Mikkola antaa esimerkin uusista ideoista.

5000 autoa päivässä

Ei ole ihme, että kiinteistön jokainen neliö on käytössä. Liikepaikka on varmasti hyvä. Sen todistavat liikennevirran mittaukset, joiden mukaan kiinteistön ohi ajaa jopa 5000 autoa päivässä.

– Mittauksia tehtiin silloin, kun liikenneasemaketju etsi paikkaa seudulta. Heille 5000 autoa ei vielä riittänyt, mutta monelle muulle toimijalle se kyllä riittää. Kyselyitä toimitiloista tulee, mutta täyttä on.

Jos halukkaita vuokralaisia ilmaantuu jonoksi asti, voidaan kiinteistöä myös laajentaa. Reilun hehtaarin tontilla on vielä käyttämätöntä rakennusoikeutta. Yksi mahdollisuus on myös isompien tilojen jakaminen sadan neliön helposti vuokrattaviksi viipaleiksi.

Yhteistyö kaupungin suuntaan toimii

Seppo Mikkola kiittelee Akaan kaupunkia hyväksi yhteistyökumppaniksi. Kaupunki on myös Mikkolan yrityksen suurin työllistäjä, sillä Mikkolan autot ajavat kaikki Akaan taksilla teettämät koulukyydit.

– Ikinä en ole yrittäjänä kokenut kaupungin puolelta mitään negatiivista. Kaupunki on yrittäjäystävällinen, ja Akaa olisi hyvä paikka monelle firmalle. Urjalan Pellin saaminen tänne oli kaupungille hyvä homma. Sen perässä voi tulla muitakin, Mikkola näkee.

Taksiliiketoiminnan kannalta Mikkola pitää Akaata paikkana, jossa on ollut helppo kasvaa ja jossa hintataso on kohdallaan.