Toijalan terveysasemalla koronatartunnalle altistuneiden karanteeni päättyi – Johtava ylilääkäri Tiina Määttä: ”Selvisimme onneksi vähällä”

Toijalan terveysasemalla koronavirustartunnalle altistuneen yhdeksän henkilön karanteeni päättyi viime viikon torstain ja perjantain välisenä yönä. Akaan johtava ylilääkäri Tiina Määttä kertoo, että altistuminen virukselle ei aiheuttanut jatkotartuntoja.

– Siltä osin selvisimme onneksi vähällä, Määttä toteaa.

Akaan kaupunki kertoi terveydenhuollon työntekijän saamasta koronatartunnasta tiistaina 8.9. Tartunnan saanut työskenteli Toijalan terveysasemalla, jossa viruksella altistui perjantaina 4.9. seitsemän vastaanottopalveluiden työntekijää ja kaksi asiakasta. Tartunnan saanut oli perjantaina töissä oireettomana.

Määtän mukaan henkilökunnan karanteenit ja muut poissaolot ovat vaikuttaneet kiireettömän hoidon saatavuuteen monessa yksikössä.

– Puhelimitse läpi pääseminen on ollut haasteellista. Vaikka ihmisiä on saatu takaisin töihin, menee hetki, ennen kuin jonot saadaan purettua.

Määttä kehottaa suosimaan sähköistä asiointia, jos asiakas ei pääse läpi puhelimella.

– Pyrimme hoitamaan sähköistä ajanvarausta niin, että vastaamme kiireellisiin tapauksiin saman päivän aikana ja kiireettömiin kolmen arkipäivän sisällä. Ruuhkaisimmat päivät puhelimessa ovat maanantai, tiistai ja ehkä perjantai. Varsinkin niinä päivinä kannattaa käyttää sähköistä ajanvarausta, jos on kiireetöntä asiaa, Määttä sanoo.

Määtän mukaan vahvistettuja koronatartuntoja on Akaassa edelleen alle viisi.

– Tilanne on meillä toistaiseksi vielä rauhallinen, mutta kyllähän Pirkanmaan tilanne näyttää huolestuttavalta. Luvut ovat koko ajan nousussa ja joukkoaltistumisia on ollut koko Suomessa. Vaikka olemme rauhallisen esiintyvyyden alueella, on hyvä pitää mielessä, että täälläkään ei olla suojassa, kun ihmiset liikkuvat yli kuntarajojen.

Määtän mukaan pitämällä turvavälit ja noudattamalla hyvää käsihygieniaa voidaan altistumistilanteissa välttyä jatkotartunnoilta.

– Karanteenia ei se silti estä, Määttä toteaa.