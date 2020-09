Akaan Seutu kysyi lukijoiltaan, häiritseekö mopoilu. Vastaajia pyydettiin myös kertomaan, minkälainen mopoilu on häiritsevää ja mikä voisi olla toimiva lääke, jos se häiritsee. Vastauksia kertyi nopeasti 342 kappaletta. Vastaajista 183 kappaletta eli 54 prosenttia oli sitä mieltä, että mopoilu ei ole häiritsevää. 159 vastaajaa eli 46 prosenttia koki mopoilun häiritseväksi. Huomionarvoista tuloksissa on, että prosenttiosuudet olivat käytännössä samat jo silloin, kun vastauksia oli kertynyt vasta runsaat 200 kappaletta. Pidempi kysely tai suurempi vastaajajoukko siis tuskin muuttaisi kyselyn tulosta ainakaan merkittävästi.

Kuuluu nuoruuteen, myös vastaajan omaan

Aloitetaan positiivisista kommenteista. Moni mopoilusta häiriintymätön vastaaja intoutui kertomaan, mikä heitä häiritsee selvästi enemmän kuin mopoilu.

”Ei häiritse. Enemmän häiritsee keskustassa majailevat pulsut ja muut häiriökäyttäytyvät aikuiset.”

”Ei varsinaisesti häiritse. Mopot tulevat ja menevät. Joskus yöaikaan saattaa vähän harmittaa, jos on juuri nukahtamaisillaan. Enemmän omakotialueella häiritsee kokopäiväinen koirien räksytys. Otetaan koira tai koiria, heitetään ne aamulla pihalle haukkumaan, kelillä kuin kelillä.”

Moni vastaaja korosti, että mopojen kanssa pelaaminen kuuluu tiettyyn ikään.

”Jokaisen aikuisen autonasentajan sisällä piilee entinen moponuori. Nuorten kuuluu kouhkata ja ärsyttää meitä vanhempia.”

”Nuoruus kestää hetken vain, antaa nuorten elää ja olla. On hiukan vipinää tässäkin kylässä!”

”Ei häiritse, koska mopoilijoita on ollut kautta vuosikymmenten. Eivätpä ole ainakaan vandalisoimassa paikkoja.”

Selkeitä ratkaisuehdotuksia

Sekä mopoilun puolesta että sitä vastaan olevat esittivät usein täysin samanlaisia ratkaisuehdotuksia ongelmaan. Mopoilusta häiriintymättömien vastauksissa korostuivat siitä häiriintyville osoitetut kehotukset muuttaa asumaan metsään. Toiseksi eniten ehdotettiin luvallisten pärräyspaikkojen luomista sellaiseen paikkaan, jossa mopoilu ei häiritsisi.

”Viritetyille mopoille pitäisi olla omat ajelupaikat, sillä tiedän niiden melun häiritsevän monia.”

”Nuorille annetaan joka tuutista tulla, että he ovat epätoivottuja kaikkialla. Jos jollain alueella on jatkuvaa häiritsevää mopoilua, ratkaisuja pitäisi etsiä yhdessä nuorten kanssa. Panostusta nuoriin, yhdessä heidän ja yrittäjien kanssa voisi löytyä sovittu mopoilupaikka, esimerkiksi parkkialue tai hiekkakenttä. Nuorille pitää olla luvallisia paikkoja, joissa saa pitää ääntä.”

”Nuorille tilat missä voi viettää aikaa.”

Myös mopoilun rajoittaminen kellonaikojen mukaan nousi selkeästi esille. Molemmista leireistä nähtiin ongelmaksi varsinkin kello 22 jälkeen tapahtuva pöristely.

Meteli lähes ainoa ärsytyksen aihe

Useat vastaajat korostivat, miten heillä ei ole sinänsä mitään mopoja, mopoilijoita eikä mopoilua vastaan. Kun siirrytään mopoilusta häiriintyvien leiristä saatuihin kommentteihin, nousee esille muutama selkeästi eniten mopoilussa ärsyttävä asia. Niitä ovat välikaasu, edestakainen ajelu ja yöllä ajelu. Kaikki ilmentävät lähes ainoaa asiaa, joka itse asiassa koettiin ongelmaksi eli melua. Moni vastaaja vakuutteli, ettei normaalin mopon ääni ärsytä heitä ollenkaan.

Välikaasun antamisen koetaan olevan paitsi ärsyttävää, myös täydellisen tarpeetonta ja viritetyn mopon ollessa kyseessä myös entistäkin ärsyttävämpää.

”Eniten häiritsee ääni, joskin pahinta on pururadoilla revittäminen, toisten pihanurmien sotkeminen.”

”Kyllä häiritsee, kun ne ajavat vielä yöaikaan esimerkiksi kello 22–02. Myös päiväsaikana kiertävät ihan turhaa ajoa. Häiritsee kun tarkoitus on tuottaa mahdollisimman paljon meteliä mopoilla ja mankoilla, häiritä ihmisiä.”

”Ei varsinaisesti nuorten mopoilu, mutta omakotitaloalueella aamusta iltaan huudatettava lapsen polttomoottorikäyttöinen mönkijä saa etätyöläisen raivon partaalle. Mopo liikkuu ja ääni poistuu nopeasti, mutta aidatulla pihalla rälläämistä ja loputtomia kierroksia ei pääse karkuun.”

”Kesäaikana kun ulkona istutaan saattaa mennä useampikin kovaääninen mopo, hetken päästä sama ”kööri” takaisin samaa reittiä, kiva siinä istuskella ja kuunnella sitä pirullista pörinää. Varsinkin viikonloppu öinä meno Lentiläntiellä aivan mahdotonta. Heräät kovaan ääneen ja juuri kun nukahdan, sama pirullinen pärinä ja taas herätys.”

”Kello 21 alkava meluisilla mopoilla ajo.”

”Se ihmeen välikaasun antaminen. Muuten mopoilusta ei ole haittaa.”

”Yöllä 24.00–04.00 välillä tapahtuva mopoilu häiritsee. Samaa ympyrää ajetaan koko yö. Kesällä olisi mukavaa pitää ikkuna auki yöllä, mutta mopomelu on kova!”

Vinkkejä vähemmän ärsyttävään virittämiseen

Mopoilusta ärsyyntyvien leiristä irtosi jopa useita vinkkejä siihen, miten mopoa ei ainakaan tulisi virittää, jos moposta tahtoo irti enemmän tehoa ja vähemmän ääntä.

”Ajelu illalla myöhään ja mopon virittäminen, samoin pakoputken äänet todella kovat. Mopokaan ei kulje äänellä, vaikka nuoret toisin luulee. Päinvastoin teho putoaa.”

”Eniten häiritsee kovaäänisellä epäonnistuneesti viritetyllä päristely, jonka jäljelle jääneestä tehosta menee 70 prosenttia äänen muodostamiseen. Oikein tuunattu menee nätillä saundilla rajoitusten mukaan myös ylämäkeen sujuvasti, jolloin ääni ei ehdi häiritä. Kuminpoltto- ja kikkailupaikkoja on järjestettävä sopiviin paikkoihin riittävän tiheään, jottei rikkoontunutta vehjettä tarvitse työntää kaukaa kotiin.”

Poliisia kaivataan, mutta ei hälytetä

Mopoilusta ärsyyntyvien kommenteista paistoi läpi ajatus, että poliisin pitäisi tehdä jotakin. Ainoatakaan kommenttia, jossa metelistä häiriintynyt olisi itse tehnyt jotakin saadakseen virkavallan paikalle, ei esitetty. Nyrkin taskussa puimisen perinne siis elää ja voi hyvin.

Poliisi kuulutti elokuun alussa vanhempien vastuuta mopoilevista nuoristaan. Myös Akaan Seudun kyselyyn vastanneet toivoivat, että vanhempia alkaisi nykyistä enemmän kiinnostaa, missä heidän nuorensa on ja onko nuoren mopoilu hallinnassa.

Nämä asiat häiritsivät kyselyyn vastaajia mopoilussa

”Yöralli, jota on tänä kesänä ollut runsaasti.”

”Kyllä mopoilu häiritsee. Niillä ajajilla ei ole mitään tolkkua, ajelevat pitkin yötä kello 22.00 jälkeenkin vaikka mielestäni asetus tai laki kieltää häiritsevän ajon kello 22 jälkeen. Poliisia ei täällä Akaan Viialassa näy ollenkaan. Silloin valvoivat noita mopopoikiakin, kun poliisin pääpaikkakin oli Akaassa. Vanhemmat eivät välitä valvoa tekemiään perillisiä, ovat itsekin välinpitämättömiä eli hälläväliä-tyyppejä.”

”Alaikäinen ajelee yleisellä tiellä ja aiheuttaa liikenteen häirintää.”

”Esimerkiksi koulun vieressä asuvaa varmaan häiritsee. Silloin voisi keskustella, mihin vaikka mankka sijoittaa, asiallinen lähestyminen puolin ja toisin. Ajelut siellä missä ei ole asutusta.”

”Keuliminen ja muu konstailu liikenteessä, mikä vaarantaa muut ja itsensä liikenteessä. Muuten hienoa kun nuorilla tekemistä, ei tarvi olla pahanteossa.”

”Se häiritsee, jos ajetaan päiväsaikaan huomattavia ylinopeuksia tai muuten holtittomasti ja tulee vaaratilanteita. Yölliset mopon äänet kyllä itsekin kuulen, mutta se ei häiritse, kun ei vauvoja ja vanhuksia huushollissa. Ymmärrän kyllä, että yölliset pärinät voivat olla häiriöksi.”

”Viritetyt kovaääniset mopot. Mopopoikien vanhempien otettava tilanne haltuun sekä poliisien moporatsiat käyntiin.”

”Viritetyillä mopoilla täysiä kaasuttelu, varsinkin kesällä kun ikkunat ovat auki yöaikaan.”

”Kaasuttelu, kumin kärytys ja edestakaisin ajelu. Näistä seuraa meteli ja liikenteen vaarantaminen. Normaali liikkuminen paikasta toiseen, vaikka kotoa jaliskentälle on ihan ok, mutta edellä kuvaamani turha meteli on häiritsevää.”

”Mopot KOKONAAN pois!”

”Ei normaali mopoajelu, mutta kun ajellaan viritetyillä mopoilla kiihdyttäen pieniä matkoja toistuvasti.”

”Häiritsee silloin kun ne rällää öisin! En saa nukutuksi öitä!”

”Ilta/yön nuorison kumin poltto/vedättely on häiritsevää. Kyllä virkavallan käynti varmaan auttaisi. Vanhemmat myös voisi olla tietosia nuorisonsa tekemisestä.”

”Yöaikaan tapahtuva mopoilu ja turha kaasuttelu kyllä häiritsee.”

”Illalla 21 jälkeen. Liian kovaääniset mopot. Useiden mopojen samanaikainen ralli. Meillä ei rangaista mistään. Vanhemmilla on vastuunsa. En ole tiennyt, että Suomessa puolet kouluikäisistä tuntuu olevan orpoja, joiden elämästä ei kukaan ole kiinnostunut. Sakot vanhemmille, mopo säilytykseen määräajaksi, ajokortin saamisen lykkääminen.”

”Yömyöhään isolla porukalla ajaminen samaa reittiä ja varmaan suurin osa mopoista myös viritetty äänestä päätellen. Enemmän poliisivalvontaa tarvitaan kyläyhteisössä yöllisestä rallista.”

”Erityisesti Viialassa Turuntien varrella keskustan koulun tuntumassa, alueella on 30 kilometrin tuntinopeusrajoitus ja siinä ajavat useat viritetyt mopot erittäin lujaa. Myöskään he eivät ymmärrä sitä, ettei sitä mopoa tarvitse kaasutella jatkuvasti, äänet eivät näissä kumminkaan ole kovin miellyttäviä. Joskin kyseisellä tieosuudella myös nuoret autoilijat aiheuttavat vaaraa.”

”Moottorin ulina, pakokaasun haju vatuttaa aivan suunnattomasti.”

”Viritettyjen luuskien raivopäinen kiihdyttely ja piha-alueiden tahallinen roskaaminen ja töhriminen siinä sivussa.”

”Öiseen aikaan viritetyllä tai risalla pakoputkella varustettu, josta otetaan kaikki tehot irti kerrostalojen välisellä tiellä!”

”Viialassa nopeudet järjettömiä. Keskellä yötä rällätään. Lisää valvontaa poliisilta.”

”Äänestä päätellen viritetyt mopot!!! Erityisesti Sontulantiellä, missä kesäaikaan yli puolet autoilijoistakin ajaa ylinopeutta. Temppelitie-Asematie-väli on hyvä kiihdytyssuora molempiin suuntiin. Lääkkeeksi töyssy ainakin Hietastentien kohdalle. Lisäksi liikenteenjakaja ja bussipysäkki, jotka löytyvät jo Kivimetsän suunnitelmista!”

”Myöhään yöllä melu on erityisen häiritsevää. Ylinopeudet ja keuliminen pelottaa vastaantulijan näkökulmasta, koska näyttää, että ajaja menettää hallinnan milloin tahansa ja törmää vastaantulijaan. ”

”Kiihdytysajot Ryödintiellä nuorten loma-aikoina öisin valvottaa, niin arkena kuin viikonloppuna. Työssä käyvänä tuo heräily ja valvominen tuollaisen takia kyllä ärsyttää. Päiväsaikaan en koe mopoista mitään haittaa.”

”Kikkailu ja nysväämine.”

”Kova kiihdyttely yleisillä teillä pelottaa.”

”Kun ajellaan edestakaisin pitkin Nahkialaa 21.00 jälkeenkin.”

”Yöllä ja aamuyöllä revitellään edestakaisin, ärsyttävää kun pitäisi nukkua ja aamulla herätä virkeänä.”

”Yöaikaan tapahtuva edestakainen ajo sekä torven soitto. Ratkaisua ongelmaan en tiedä, sillä mopoiässä sanallinen palaute asiasta ei tunnu tehoavan. Nuoret tulisi saada jollain tapaa vastuuseen häiriköinnistä, mutta miten, siinäpä pulma.”

”Aikuisten miesten pakoputkiviritteiset moottoripyörät. Miehet ovat jo nuoruuden eläneet, aiheuttavat pärinällään nuorille hallaa. Antaa nuorison ajella ja päristellä!”

”Myöhään illalla tai keskellä yötä ”harrastettava” edes takaisin ajelu.”

”Äänekäs, päätön kaahailu koulujen urheilukentällä, parkkipaikoilla ilta- ja yöaikaan. Lähellä asuu ihmisiä, jotka haluavat nukkua. Ratkaisuna selkeä paikka, jossa saa olla!”

”Turha kaasuttelu. Piittaamattomuus liikennesäännöistä.”

”Iltaisin ja öisin turha kaasuttelu ja pörrääminen eestaas pitkin kylää. Äänet kantautuvat sisälle, pitkällekin ja se nyt vain fakta että se häiritsee ihmisiä ja muun muassa unta.”

”Kilvettömät, katulaittomat pakoputkiviritteiset.”

”Hirveet äänet, joita tehostetaan kaasua lisäämällä. Ajetaan kolmekin rinnakkain. Tänään ajon mopon perässä 70 km nopeutta, mopossa 2 päällä enkä meinannut perässä pysyä. Yö aikaan oikein huudatetaan mopoja varsinkin viikonloppuisin.”

”Myöhään kovaääninen kaahailu, ylinopeuden ajaminen viritetyillä mopoilla. Lääkkeeksi kotikasvatus.”

”Kortteliamme omakotitaloalueella kiertää etenkin yksi erityisen pahaääninen mopo, jalkakäytävällä kaahailee, ees-taas ajelee tekemisen puutteessa, mihinkään ei ole menossa. Missä kohtaa voidaan puhua tarkoituksellisesta häirinnästä?”

”Asutusalueella pärräävä edestakainen mopollä pärräily on häiritsevää. Toki kotiin saa mopoillaan ajaa, mutta edestakainen pärräily, kaasuttelu ja hurjastelu on häiritsevää, vaarallista ja itsekästä.”

”Ihan helvetin kovaääniset mopot.”

”Yöllä rässiminen.”

”Pysykööt kotona.”

”Ovat alkaneet kokoontua kerrostalon pihaan ja kaasuttelevat ikkunani alla.”

”Äänekkäät mönkijät ja mopot. Niillä ajellaan huvikseen edestakaisin. Etenkin mönkijän ääni kuuluu sisälle kaukaa. Miksi sitä pitää muiden kuunnella. En ole yksin tätä mieltä. Ajelu on sakotettavaa, kirjoittakaa siitä.”

”Häiritsee erityisesti viikonlopulla ja iltaisin edestakaisin ajelu ja kiihdytykset. Osa mopoista päästää erittäin kovaa ääntä. Vanhemmilla on mielestäni vastuu ohjata nuorta ja seurata mitä joukossa oikeasti tapahtuu. Eivät kaikki varmaan syyllisty tähän, mutta helposti negatiivinen käsitys yleistetään kohdistaen kaikkiin mopoilijoihin.”

”Lentiläntie on todellakin niiden kiitorata! Keulitaan ja on todella hurjaa menoa! Sivusta seuranneena! ABC on varmaankin mopoilijoiden Lippupiste ja sitten noin 20–21 sama ralli päällä toisin päin!”

”Ei periaatteessa häiritse ellei ”kumia polteta” puolenyön jälkeen, ja helteen vuoksi on ikkuna auki.”

”Kaahaminen liikenteen seassa ja bussipysäkkien kohdalla. Hyvä olisi, jos nuorille löytyisi oma paikka.”

”Koko kevään ja kesän poltettu kumia ja häiritty asumista liiallisella melulla. Pitäisi ehdottomasti saada jotain kuria.”

”Jos kaasutellaan yhdessä ja samassa kohdassa tai vedetään ympyrää.”

”Ei kaikki mopoilu mutta iso osa. Häiritsevää on esimerkiksi keskustassa keuliminen välillä jopa kymmeniä metrejä sekä täysiä ajaminen, jotka molemmat aiheuttavat vaaratilanteita. Lisäksi häiritsevää on kello 22 jälkeen erittäin kovaäänisillä mopoilla ajaminen edestakaisin samaa tietä.”

”Yöllä mopon pärisyttäminen ei ainakaan helpota nukahtamista.”

”Ei häiritse, silloin kun mopoilun tarkoitus on päästä paikasta toiseen. Turhanpäiväinen meluaminen kyllä häiritsee, aiheuttajasta riippumatta.”

”Jos mopoillaan paikoissa missä ei saisi.”

”Häiritsee, jos asuinalueella painetaan kovalla pörinällä. Päiväaikaan se ärsyttää, mutta illalla klo 21 jälkeen häiritsee. Lisäksi olen päässyt näkemään selkeitä ylinopeuksia asuinalueella, päätöntä risteystoimintaa sekä keulimista keskellä autojonoa. Jollain tavalla kun saisi mopoista äänettömämpiä, niin ainakin korvat säästyisivät. Varmasti osa mopoista on viritettyjäkin.”

”Silloin jos mopo kaahaa ylinopeutta, eli on selvästi myös viritetty ja laiton. Yleensä se samalla pitää myös kovaa ääntä. Normaali mopoilu ei minua haittaa.”

”Moporalli Keskuskadulla yöaikaan. Vauhtia riittää ja kilpaa ajetaan.”

”Asun Akaan keskustassa. Yöllä liikkuu muutamia erittäin kovaäänisiä mopoja. S-marketin parkkipaikalla pidetään yöllä kahdentoista ja neljän välillä kilpa-ajoja, mukana myös autoja. Toivoisin että joskus poliisit tulisivat hillitsemään menoa.”

”Jos nyt täytyy samaa tietä juurruttaa edes takaisin, niin se häiritsee pitkään kestäessään. Normaali nuorten ajelu ei häiritse. Ei vaikka olisi monta ja ajavat välillä samoissa kohdissa.”

”Melkein jokainen mopo on viritetty ja se meteli on vaan liikaa.”

”Sitä on vaan liikaa ja liian myöhään iltaisin varsinkin viikonloppuisin mutta myöskin viikolla jotain pitäisi asialle tehdä.”

”Niille 2-tahti KTM:ille ei tarvi kokoajan sitä välikaasua antaa. Muutoin ei häiritse lainkaan.”

”Ei se muuten häiritse, mutta harmittaa mopoilijoiden käytös. Mopomiitin aikaan edessäni ajoi joukko mopoilijoita alinopeutta ja näyttivät keskisormea minulle. Onneksi kyydissä ollut lapsi ei vielä tiedä merkitystä, mutta kyseli ja ihmetteli mopoilijoiden käytöstä.”

”Viritetyt, äänekkäät ylinopeutta taajama-alueella ajavat häiritsevät. Lisää valvontaa.”

”Poliisit mittaamaan ajovauhtia, 90 prosenttia viritetty!”

”Kello 21–22 jälkeen vilkastuva päristely. Jos äänet olisi normaalitasolla, niin ei häritsisi niinkään, mutta jostain syystä niistä vekottimista lähtee melko erikoisia pärinöitä ja pahimmillaan kilinöitä ja kolinoita, jos ne saataisiin lakisääteisen desibelirajojen sisään, niin ei häiritsisi.”

”Häiritsee vasta sitten, jos siihen liittyy rikollisuutta. Ei mopoilussa ja kokoontumisessa sinällään ole ongelmaa.”

”Ajavat mopoilla, mopoautoilla ja autoilla niin että kumi vinkuu ja käryää Tamglassin hallin pihalla. Mopot ajavat monesti ilman valoja ja vauhtia on paljon. Ohittelevat taajamassa autoja yli sallitun nopeuden.”

”Pätsiniemen tiellä, nopeudet?”

”Ei mikään, paitsi jos ajetaan miten sattuu.”

”Liikennesääntöjen noudattamatta jättäminen, ylinopeus, valot ei toimi.”

”Naapurissamme asui perhe, jossa perheen kaksi poikaa ajeli useita vuosia ensin pienemmillä ajopeleillä ja myöhemmin mopoilla lähes päivittäin rinkiä omalla pihallaan ja talojemme välissä olevalla päättyvällä tienpätkällä. Mopojen keulaa nostettiin, kaasuteltiin, hihkuttiin ja bensa haisi. Metelin vuoksi jouduimme usein kesäisin esim. poistumaan terassilta sisälle syömään. Kävin kerran sanomassa metelistä asiallisesti poikien isälle, joka oli hyvin tympeä ja kertoi, että kyseisessä naapurustossa on aina ollut tapana harjoitella mopoilua. Mopoilu ei loppunut ja ilmapiiri ko. perheen taholta muuttui vihamieliseksi. Meillä ei ollut halua tehdä asiasta poliisijuttua: piittaamattomuutta vastaan ei kannata taistella. Toivon, että vanhemmat kantavat oman vastuunsa lastensa mopoilu käytännöistä. Väsyimme monta vuotta jatkuneeseen mopometeliin, joka tapahtui siis vanhempien luvalla. Muutimme pois.”

”Jos mopolla ajetaan vaan paikasta A, paikkaan B, niin ei haittaa, oli kello mitä hyvänsä. Viritetyt mopot ovat ikäviä ja kylän keskustassa /samalla alueella jatkuva pörrääminen haittaa, jos on kuuma ja pitäisi saada nukuttua.”

”Mikään muu ei oikeastaan häiritse mopoilussa kuin se, että jotkut mopot pitävät häiritsevän kovaa ääntä. Muuten Akaan alueella liikkuvat mopoilijat käyttäytyvät hyvin!”

”Mopot, joiden äänenvaimentajia on muokattu lain vastaisiksi. Poliisivalvontaa enemmän!”

”Kauheella vauhdilla ajaminen ja ilman valoja ajaminen. Pari kertaa meinannut mopo tulla auton kylkeen kun tultu ilman valoja ja vauhdilla.”

”Häiritsee kuusikankaan metsässä, mopoilijat eivät yhtään mieti tuleeko mutkan takaa lapsi esimerkiksi juosten.”

”Nahkialan koulua pidetään mopojen ja mopoautojen kokoontumispaikkana usein iltaisin ja öisin! Koulun läheisyydessä omakotitalojen asukkaat heräilevät mökään! Satamassa mopopojat käyvät veneissä bensavarkaissa!”

”Aivan auton takapuskurissa roikkuvat mopoilijat ärsyttävät. Entä jos edessä ajava auto joutuu tekemään äkkijarrutuksen? Siinä ei välttämättä kovin hyvin käy takapuskurissa kiinni ajavalle mopoilijalle. Tätä nuoret mopoilijat voisivat miettiä ja jättää suosiolla väliä edessä ajavaan autoon.”

”Tahallinen jatkuva edestakainen ajelu kello 22 jälkeen jossa huudatetaan mopoa ja renkaita keskustassa ja lähellä missä ääni kaikuu pitkälle häiritsee. Turhat ajelut voisi hoitaa jossain soramontulla.”

”Iltaisin päätön ajelu ympäriinsä. Kumin poltto ja koneen huudattaminen. Jos mopoilijoiden vanhemmat kantaisivat vastuunsa niin homma tulisi hoitoon.”

”Viritetyt, laittomat vehkeet, joita ei ole tarkoitettu tieliikenteeseen.”

”Täällä Viialassa se häiritsee että kaasutetaan pienellä vauhdilla ja ne äänet jotka kuuluu kesällä pitkin yötä ja huolimattomuus liikenteessä ja ajetaan kovaa. Se voisi toimia yöllä että olisi kotiin tulo aika ja puhuminen.”

”Kyllä, se häiritsee tosi paljon. He kokoontuvat yleensä iltaisin ja yölläkin ja äänet kuuluu koko Junkkariin. Seuravana päivänä ei ole kiva mennä väsyneenä töihin kun ei pysty nukkua kunnolla.”

”Häiritsee erittäin paljon siinä kohtaa, kun ajetaan kävelykaduilla. Kyseisellä kadun pätkällä on leikkipuisto ja kadulla kulkee hyvin paljon pieniä lapsia. Tätä tapahtumaa olen joutunut hyvinkin paljon todistamaan.”

”Lentiläntiellä ajetaan öisin sekä viikonloppuisin paljon mopoilla ja nopeudet sekä äänet on aika hurjia. Olisi hyvä laittaa hidasteita suojateiden kohdille, jotta se liikenne omakotitalo alueella rauhoittuisi, nyt kun vaihtoehtoisiakin reittejä ABC:n suunnalta Hämeentiellekin on esimerkiksi Toijalantien kautta.”

”Koen yömyöhään tapahtuvan mopoilun, meluamisen ja tarpeettoman hurjastelun häiritsevänä. Piittaamattomassa ajotyylissä piilee myös vaara sekä nuorille itselleen että muille teillä liikkuville. Nuorten vanhempien pitäisi puuttua asiaan ja viime kädessä myös virkavallan.”

”Perkeleellinen päristely.”

”Toijalan tekonurmen ympärillä pyörivät mopopojat. Kurisjärventietä ees ja Monarin ohi taa, kovaa ja keulien, parhaimmat käy Lastun metsässä päristämässä. Lääke1: kokoontumisajoja ihan jossain muualla, kuin taajamassa/harrastuspaikkojen ympärillä. Lääke2: nopeusvalvontaa ennen kuin jollekin hurjapäälle jotain sattuu.”

”Keuliminen ja tyhjäkäynnillä kaasuttelu ja ajellaan siellä missä ei saisi.”

”Yöllinen kaasuttelu ja ralli edestakaisin pitää hereillä.”

”Naapurustossamme asui pari vuotta sitten seurue, jonka autotallissa viriteltiin mopoja, ja niitä sitten koeajettiin päivät yöt korttelissa. Mopot olivat todella äänekkäitä, mutta usein myös täysin valottomia, mikä oli pelottavaa talviaikaan. Mopolla liikkuminen ei häiritse silloin lainkaan, kun mopo on matkalla paikasta a paikkaan b, ja kulkee ohi. Kun mopo tai useampi ringittää ikkunan alla, tai kuuloetäisyydellä pitkän aikaa, se on todella häiritsevää niin aikuisille, kuin lapsillekin.”

”Yöaikaan kyllä, muuten ei niinkään.”

”Kielletään pakoputkien vaihto alkuperäisestä.”

”Myöhään ajelu eli yöaikaan etenkin pakoputkiviritteisillä mopoilla. Vanhemmat voisivat huolehtia jälkikasvusta.”

”Joskus myöhään illalla/alkuyöstä, kun huudatetaan selkeästi tahallaan asuinalueilla, se on häiritsevää. Ja tietysti jos kikkaillaan ja pelleillään, muun liikenteen seassa. Toki ihan autoilijatkin on joskus idiootteja ja pääsääntöisesti mopoilijat ajavat nätisti. Mopoilijat itseasiassa väistävät kävelijöitä paljon useammin kuin autoilijat.”

”Myöhään illalla ja yöllä tapahtuva revittely. Liian suuret ajonopeudet.”

”Turha kaasuttelu, kaahaaminen, yöllinen ajelu asutuksen keskellä.”

”Kello 22 jälkeen tapahtuva ympyrää ajaminen keskustassa ja tahallinen kierrättäminen, että pakoputketon mopo pitäisi mahdollisimman paljon meteliä. Tämä ei ole normaalia ajamista.”

”Yöaikaan tapahtuva huviajelu ja kokoontumiset koulujen ja päiväkotien ym. pihoissa. Joukossa tyhmyys tiivistyy, pitää ilmeisesti näyttää kaverille, kuinka kova on. Tulee tehtyä hölmöyksiä. Missä vanhempien vastuu?”

”Kun ne on suurin osa viritettyjä mopoja. Ja se on kamalaa, kun poltetaan kumia, että musta sauhu on kauan tiellä ikkunoitten takana. Onko renkaat liian halpoja, että kannattaa polttaa. On niitä hyvin viksujakin mopoilijoita.”

”Tuntuu olevan pakoputki viritelmiä eli pitävät isoa meteliä. Aika ikävää taajamassa olla.”

”Pätsiniementie on ainakin sellainen pikataival tällä hetkellä, että henkensä puolesta saa välillä olla huolissaan. Tiellä kaasuttavat ”mopot” kulkevat kyllä aika paljon kovempaa kuin sallitun 40 kilometriä tunnissa. Mitähän pitää sattua, että tähän saataisiin niitä kauan kyseltyjä ja kaivattuja hidasteita.”

”Jatkuva neulominen. Vanhempien vastuu, mutta nyt ei ole mitään vastuuta!”

”Kaikenlainen kovaääninen mopoilu häiritsee ja varsinkin turha ajelu.”

”Alle 15-vuotiaiden varsinkin, kun vanhemmat eivät piittaa pätkän vertaa.”

Näitä vastaajia mopoilu ei häirinnyt

”Ei häiritse, pojat tulee ja menee, eivät jää päristelemään paikalleen.”

”Mopoilu ei häiritse.”

”En koe sen häiritsevän. Asun keskustan tuntumassa.”

”Saahan ne mopoilla mutta ehkä viikolla vois olla joku aika rajoitus, vaikka kello 22 asti.”

”Kun ajavat mopoillaan rauhallisesti on kaikki ok. Viritetyt mopot ja tahallaan kaasuttelut ja brassailut eivät sovi katukuvaan!”

”Ei häiritse ja kuuluu teini-ikään!! Muuttakaa maalle, jos haittaa.”

”En tajua miksi valitetaan mopolla ajelusta tai äänistä mitkä niistä tulee. Ajoin yksi päivä rauhallisesti yleisellä tiellä ja heti pysäytetään ja aletaan valittamaan. Miksi ihmiset muuttaa keskustaan jos normaalin elämän äänet haittaa?”

”Ei mopoilu ole ärsyttävää. Siihen ei varsinaisesti lääkettä oo keksitty mutta jos se sua ärsyttää nii kestä se ärsytys.”

”Mopoissa on ärsyttävä ääni, piikit kaikille.”

”Ei minkäänlainen häiritse.”

”Ei mikään.”

”Mikään mopoilu ei häiritse. Moottoripyörissä usein se pahempi meteli.”

”Keskittykää omaan elämäänne ja antakaa muitten tehä mitä haluaa.”

”Hienoa että nuoret harrastaa eikä aina ole ruudun ääressä.”

”Jos häiritsee, muuta metsään. Kaupungissa kuuluu ääniä ja nuorten kuuluu elää kesällä.”

”Nuorten pitää saada harrastaa! Häiriintyneet voivat käydä asiallisesti huomauttamassa, jos meno vaikuttaa tahalliselta häirinnältä. Nuoret eivät tahallaan ketään mopoillaan ärsytä.”

”Mopoilu kuuluu nuoruuteen.”

”Minkäänlainen mopoilu ei häiritse minua, se nimenomaan on musiikkia korvilleni.”

”Mopot saavat ajella niin paljon kuin huvittaa ja mitä vauhtia huvittaa, mutta pakoputkiviritteiset pörisiät pitäisi saada pois liikenteestä.”

”Elämää se vaan on.”

”Laittakaa korvatulpat, jos häiritsee. Mopoja on aina ollut ja tulee aina olemaan.”

”Mopoilu on osa nuoruutta ja se heille sallittakoon. Kunhan eivät telo itseään tai muita niin kyllä maailmaan pärinää mahtuu.”

”Antaa poikien ja tyttöjen ajella ja nauttia nuoruudesta.”

”Antaa poikien keulia.”

”Ei minkäänlainen. Enemmän häiritsee muniaan pesevät juopot ruokakaupan eteisessä. Onneksi nuorille järkättiin mopomiitti! Hyvä Akaa!”

”Aikoinaan (35 vuotta sitten) tehtiin ”tehareita” jopa koulun metallikäsitöissä. Niitä sitten ruuvattiin kiinni mopoihin ja herätettiin pahennusta naapurustossa. Vaikea tosissaan paheksua sitä mihin itsekin on aikoinaan osallistunut.”

”Ei ainakaan täällä Viialassa tällä alueella missä minä asun.”

”Asun 1 kilometrin päässä Toijalan keskustassa. Meillä ei ole ilmennyt häiriötä mopoilijoista. Perusajelu, kylänrinksa ja kokoontumiset ei haittaa, se kuuluu nuorten elämään, itsekin olen 15 vuotta sitten ollut samassa elämänvaiheessa. Mutta yöllinen turha mopojen ”kierrättäminen” ja huudattaminen ei puolestaan ole kovin jees, joskaan itse en ole sivusta seuranneena sellaista kyllä havainnutkaan. Pääosin rohkenisin väittää että Akaassa on fiksusti käyttäytyviä mopoilijoita. Ei anneta mahdollisten yksittäistapausten pilata enemmistön mainetta!”

”Nuorten mopoilu ei haittaa. Hyvä että on tekemistä eikä notku kelan edessä tai hajota paikkoja.”

”Ei häiritse, jos normaalisti ajellaan.”