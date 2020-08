Etelä-Pirkanmaan kunnat ovat edistäneet Hinku-tavoitteen saavuttamista yhteisellä ilmasto-ohjelmalla, jota tekemään on valittu YAMK opiskelija Tuuli Laaksonen. Hinku-kunta tarkoittaa, että koko kunnan osalta tavoitellaan 80 prosentin päästövähennystä kasvihuonekaasuihin.

Suomen ympäristökeskus laskee nykyään jokaiselle Suomen kunnalle omat kasvihuonepäästölaskelmat, jotka julkaistaan osoitteessa www.hiilineutraalisuomi.fi.

Etelä-Pirkanmaan kuntien päästöt olivat vuonna 2018 laskennallisesti seuraavat: Akaa 124,4 kt CO2e, Valkeakoski 119,6 kt CO2e, Pälkäne 65,7 kt CO2e ja Urjala 63,2 kt CO2e.

Seudullisen ilmasto-ohjelman työryhmän ensimmäinen osallistava tilaisuus on torstaina 3.9. hotelli Waltikassa Valkeakoskella. Siellä kohderyhmänä ovat alueen yritykset.

Oras Tynkkynen mukana Waltikassa

Waltikassa järjestettävään tilaisuuteen toivotaan paikalle kaikki asiasta kiinnostuneet. Tervetulleita ovat myös esimerkit omista toimista tai suunnitelluista toimista.

– Kasvihuonepäästöjen pienentämisessä ei ole reseptiä täydelliseen ratkaisuun. Tilaisuudessa toivotaankin keskustelua siitä, mistä keinoista me voisimme puhua täällä Etelä-Pirkanmaalla ja löytyisikö jotain seudullista kulmaa, mitä ottaa kärkitavoitteeksi, kertoo Akaankin alueesta vastaava johtava ympäristötarkastaja Outi Riihimäki Valkeakosken kaupungilta.

Asiantuntijapuheenvuoron pitäjäksi tilaisuuteen on saatu Sitran hiilineutraali kiertotalous -teeman vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen. Pirkanmaalaisia yrityksiä edustaa Kiilto Oy, jonka tavoite on vuoteen 2025 mennessä uudistaa 70 prosenttia pakkauksista uudelleenkäytettäviksi, kierrätysmateriaaleista tai uusiutuvista materiaaleista valmistetuiksi. Vuoteen 2028 mennessä Kiillon tavoite on saada logistiikka ja liikematkat hiilineutraaleiksi sekä käyttää 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa.

Paikallisia kiertotalouteen perustuvia yrityksiä edustavat Meretek Oy Valkeakoskelta ja Humuspehtoori Oy Pälkäneeltä.

Tilaisuuteen osallistujia pyydetään ilmoittautumaan tiistaihin 25.8 mennessä. Kahvia ja pientä suolaista tarjoillaan kello 16.30 lähtien, ja tilaisuus alkaa kello 17.