Vintage-autoja nähtävillä lauantaina Viialassa

Panhard Club Finlande järjestää Viiala Vintage -tapahtuman lauantaina 22.8. kello 11–15 Vanhalla Viialan vaneritehtaalla osoitteessa Tehtaankatu 15.

Kaikille avoimessa tapahtumassa esitellään klassikkoautoja ja järjestetään koppa-cupin kauden toinen osakilpailu. Lapsille on pomppulinna, ja paikalla on myös on kahvio sekä myynnissä makkaraa ja lettuja.

Tapahtumassa noudatetaan turvasuosituksia, ja hygieniapisteitä on järjestäjän puolesta.