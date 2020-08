Kaupunki suosittelee kasvomaskeja Akaan koulukuljetuksiin yli 15-vuotiaille – Vähävaraisille jaetaan maskit sosiaalitoimesta

Akaan kaupunki suosittelee koulukuljetukseen osallistuville yli 15-vuotiaille oppilaille kasvomaskien käyttöä.

– Suositus on sama, jonka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on antanut. Sen mukaan yli 15-vuotiaiden kansalaisten on hyvä käyttää kasvomaskeja tietyissä tilanteissa, kuten joukkoliikenteessä, toisten ihmisten suojaamiseksi, kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Vähävaraisille jaetaan maskit Akaan sosiaalitoimesta. Jakelun alkamisesta tiedotetaan heti kun ajankohta on selvillä.

Muiden tulee niin halutessaan hankkia maskit koulukuljetuksiin itse.

–Kasvomaski on yksi keino ehkäistä koronavirustartuntojen leviämistä, kaupungilta kerrotaan.