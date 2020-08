Ella Nyström kutsuu kaikki liikkujat Fitboxin upeisiin tiloihin: ”Meillä on jokaiselle jotain”

Liikuntakeskus Fitbox perustettiin Akaaseen viime vuonna, jotta ihmisille olisi tarjolla entistä monipuolisemmat mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen. Toijalan torin ja kaupungintalon väliin avattu Fitbox on tuonut Akaaseen uusina ryhmäliikunnan muotoina muun muassa ilmajoogan, crosstrainingin, lukkopainin, aikidon ja virtuaalisisäpyöräilyn. Tarjolla on myös paljon muuta pilateksesta ja joogasta monipuoliseen kuntosaliharjoitteluun. Tänä syksynä myös parkour-ryhmät palaavat, ja niiden lisäksi järjestetään myös parkour-bailuja.

Yksi Fitboxin erittäin hyödyllisistä harvinaisuuksista on Neurosonic-tuoli. Sen matalataajuusvärähtelystä on apua niin stressin oireista tai unihäiriöistä kärsiville kuin nivelkipuisille ja adhd-lapsille.

– Neurosonic rauhoittaa autonomista hermostoa, parantaa unenlaatua, helpottaa nukahtamista ja vähentää ahdistus- ja masennusoireita, kertoo Fitboxin liikuntakeskusvastaava Ella Nyström.

Nyström aloitti uudessa työssään heinäkuussa ja on alkavasta syksystä erittäin innoissaan. Hän haluaa, että pitkäänkin kotisohvilla olleet ihmiset lähtevät vähitellen ja ohjatusti palautumaan passiivisuudesta. Esimerkiksi syksyn crosstraining-tunnit ovat ammattivalmentajan suunnittelemia. Tämän ansiosta harjoittelu on tehokkaampaa ja tuloksellisempaa, ja ryhmässä jokaisen oma taso otetaan huomioon.

Crosstraining on toiminnallista harjoittelua ja ihmisen omasta kuntotasosta riippumatonta liikuntaa. Alkeet-tunti on erittäin hyvä myös esimerkiksi teineille, jotka näin oppivat heti oikeat tekniikat.

– Myös ilmajooga sopii teineille hienosti, Ella Nyström kertoo.

Nanna Karalahden ja Varpu Hintsasen Hyvinvointipäivä tulossa

Crosstrainingin lisäksi monessa muussakin Fitboxin tarjoamassa lajissa on paljon matalan kynnyksen tunteja. Lisäksi tutustumiskäynti on aina ilmainen, joten aloittaminen on helppoa.

– Meillä on jokaiselle jotain, ja mukavat asiakkaat, rento treeni-ilmapiiri sekä mukava, iloinen ja ammattitaitoinen henkilökunta. Lisäksi tämä on jo ympäristönäkin niin hieno, että liikkuminen täällä on elämys, Nyström innostaa.

Entisestä asuin- ja toimistotalosta onkin kuoriutunut laajan peruskorjauksen ansiosta vanhaa patinaa ja uutta hehkua yhdistelevä hieno kokonaisuus Akaan keskeisimmälle paikalle. Harjoittelun jälkeen Fitboxin viihtyisässä kahvilassa voi nauttia kahvit tai palauttavan smoothien ja ostaa myös lisäravinteita.

Sunnuntaina 6. syyskuuta Fitboxin asiakkaille järjestetään Nanna Karalahden ja Varpu Hintsasen vetämä maksuton Hyvinvointipäivä, johon kuuluu kokonaisvaltaista hyvinvointia, liikuntaa, ravitsemusta ja mielenhyvinvointia käsittelevä luento sekä yhteistreeni.

– Järjestämme syksyn aikana lisää erilaisia tapahtumia ja elämyksiä jäsenillemme, Ella Nyström lupaa.

Jatkossa Fitboxin kuukausikortti sisältää kaikki palvelut eli kalenterissa näkyvät ryhmäliikuntatunnit sekä ympäri vuorokauden auki olevan kuntosalin.

Ryhmäliikuntatuntien kuvaukset ja korttihinnasto löytyvät osoitteesta www.fitbox.fi