Akaan kaupungin terveydenhuolto ohjeistaa hengitystieinfektio-oireisten potilaiden hoidosta ja ulkomaan matkailun vaikutuksesta hoitoon. Erillinen hengitystieinfektiovastaanotto toimii toistaiseksi Viialan terveysaseman tiloissa. Vastaanotolle pääsee vain puhelinsoiton perusteella.

Mikäli olet tulossa vastaanotoille tai tutkimuksiin Toijalan, Kylmäkosken tai Urjalan terveysasemille jonkin muun asian kuin hengitystieinfektion vuoksi ja sinulla on hengitystieoireita tai äkillisiä vatsaoireita, ole meihin puhelimitse yhteydessä ennen vastaanotolle tuloa.

Jos olet saanut lähetteen röntgenkuvaukseen hengitystieoireiden vuoksi, toimi annettujen ohjeiden mukaisesti eli käytä hengityssuojainta, jonka olet saanut mukaan tai saat sen, kun saavut terveysasemalle ja mene odottamaan röntgenin aulaan.

Ulkomaan matkailun vaikutus käynteihin

On suositeltavaa välttää ulkomaanmatkailua ennen suunniteltua tutkimusta tai hoitoa. THL:n ohjeessa matkustamisesta koronaviruspandemian aikana on tarkempaa tietoa ajankohtaisesta matkustustilanteesta. Omaehtoista karanteenia suositellaan kaikille Suomeen saapuville, jotka tulevat maista, joihin kohdistuu edelleen sisä- tai ulkorajavalvonta. Välttämätön liikkuminen on omaehtoisen karanteenin aikana sallittua.

Hoitoon tai tutkimuksiin tuleminen on pääsääntöisesti välttämättömäksi katsottavaa liikkumista ja on siten sallittua. Asiaa koskeva Tampereen yliopistollisen sairaalan ohje potilaalle on julkaistu Taysin verkkosivuilla. Tarvittaessa kontaktia voidaan siirtää, mikäli myöhentäminen on hoidon kannalta mahdollista.

Myös omaehtoisessa karanteenissa olevia potilaita kehotetaan käyttämään suu-nenäsuojusta vastaanotolle saapuessaan ja myös matkan aikana. Jos potilaalla ei saapuessaan ole suu-nenäsuojusta, sellainen annetaan potilaalle vastaanottavassa paikassa.

THL suosittaa kansalaisille kasvomaskien käyttöä tietyissä tilanteissa toisten ihmisten suojaamiseksi. Kasvomaski on yksi keino ehkäistä koronavirustartuntojen leviämistä. Ensisijaisen tärkeää on edelleen noudattaa 1–2 metrin turvavälejä aina kun mahdollista, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua. Lue lisää THL:n nettisivuilta.

Ohjeita terveyskeskukseen tulijoille

Huolehdithan käsi- ja yskimishygieniastasi ja muista pitää suojaetäisyys muihin odottajiin odotusauloissa. Lue lisää käsi- ja yskimishygieniasta THL:n sivuilta.

Vastaanotoille ja laboratorioon pääsee ajanvarauksella tai puhelinsoiton perusteella ja ainoastaan kiireellistä hoitoa vaativat potilaat hoidetaan ilman ajanvarausta.

24 h-asiointipalvelun kautta voit ottaa yhteyttä terveyskeskukseen mihin vuorokauden aikaan tahansa. Asiointi on helppoa ja nopeaa eikä jonottamiseen tarvitse käyttää aikaa. Ota yhteyttä 24 h-asiointiin Akaan kaupungin nettisivujen kautta.

Akaan terveyskeskuksen lääkärien vastaanottojen keskitetty ajanvaraus numerossa 040 335 2702, maanantaista perjantaihin kello 8–16.

Laboratorion ajanvaraus arkisin kello 8–16 numerossa 010 808 515. Ajan voi varata myös netissä ajanvarauspalvelussa.

Akaan terveyskeskuksen hammaslääkärien keskitetty ajanvaraus numerossa 03 5691 2311, maanantaista torstaihin kello 8–15, perjantaisin 8–14.

TAYS Valkeakoski, puhelin 03 3116 7260, Ilta- yö- ja viikonloppupäivystys: maanantaista torstaihin kello 16 – seuraavaan aamuun kello 8 ja perjantaista kello 16 – maanantaiaamuun kello 8.

Lue lisää ohjeita koronaviruksesta THL:n sivuilla

Epäiletkö tartuntaa – voit tehdä oirearvion osoitteessa omaolo.fi

Jos olet sairastunut koronavirukseen, OmaTays-sivustolla voit tehdä korona-tartunnanjäljityskyselyn. Kysely nopeuttaa ja auttaa tartunnanjäljityksessä. Vastausta odotellessaan voi miettiä jo valmiiksi missä ja kenen kanssa on ollut tekemisissä tartuntojen kannalta tärkeänä aikana. Kyselyyn voi vastata puhelimella tai tietokoneella. https://omatays.fi/

Akaan kaupunki on aloittanut maskien hankinnan vähävaraisille

Akaan kaupunki on aloittanut maskien hankinnan vähävaraisille kuntalaisille THL:n antamien suositusten mukaiseen käyttöön. Tavoitteena on, että jakelu alkaa ensi viikon aikana. Jakelun aloittamisesta tiedotetaan erikseen.

Maskien käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa ja seuraaville henkilöille:

Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.

Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Kansallisen suosituksen mukaisesti Akaan kaupunki suosittelee, että joukkoliikenteessä matkustavat käyttävät kasvomaskia.

Akaan kaupungin valmiusjohtoryhmä seuraa koronaepidemian tilanteen kehittymistä. Päivitämme korona-ohjeistuksia nettisivuillemme akaa.fi/korona.