Pääkirjoitus: Meitä pitää uskaltaa johtaa

Ystäväni mies sai isovarpaansa alle haavan. Haava tulehtui. Lopulta isovarvas amputoitiin. Tulehdus oli levinnyt jalkapöytään. Jalkapöydästä amputoitiin puolet. Tulehdus jatkui siinä, mitä jalkaterästä oli jäljellä. Miehen omalla päätöksellä jalka amputoitiin säären puolivälistä. Nyt kaikki on niin hyvin kuin siinä tilanteessa voi olla. Missä asti oltaisiin, jos jalkaa olisi lyhennetty vain nilkkaan asti, kuten lääkärit olivat ehdottaneet? Kun välttämätöntä tarpeeksi pitkään lykätään, veitsi on lopulta kurkulla.

Viime viikon keskiviikkona THL tiedotti 29 uudesta koronatartunnasta. Yllätys se taisi olla lähinnä matkailun vapauttamisesta ja kokoontumis- ynnä muiden rajoitusten poistamisesta päättäneille tahoille. Samana päivänä Espanjan terveysviranomaiset tiedottivat päivän numeroksi 1772 uutta koronatartuntaa. Kyseessä oli suurin päiväkohtainen määrä uusia tartuntoja sitten kesäkuun, jolloin koronarajoituksia alettiin maassa höllentää. Tapausten määrä kääntyi jyrkkään nousuun heinäkuun puoliväliin mennessä. Finnairilta ja Aurinkomatkoilta kesti vielä heinäkuun viimeisiin päiviin tiedottaa, että elokuulle suunnitellut matkat Espanjaan perutaan ja lentäminen lopetetaan Madridiin ja Barcelonaan.

5.8.2020 presidentti Sauli Niinistö varoitti koronan toisesta aallosta Facebook-päivityksessään. Niinistö totesi päivityksessään että ”Tunnemme pirulaisen, tieto auttaa tekemään tarvittavia päätöksiä ja hyvin toiminut terveydenhuoltomme on valmistautunut uuteen aaltoon.” Taustalla saattoi olla THL:n tilanneanalyysi maamme korkeimmalle johdolle, tarkoituksena oli vaikuttaa populaation käyttäytymiseen presidentin arvovallan kautta.

Koronan ensimmäisen aallon aikana epidemiologit kertoivat, että tehokas tapa taistella leviävää tautia vastaan olisi 90 päivän totaalinen eristys, sen jälkeinen vapaampi jakso ja sitä seuraava 90 päivän eristys. Nyt olemme saaneet huomata, että yksilön vapauden kunnioittaminen seurauksista välittämättä ja toivossa eläminen on tehoton tapa taudin nujertamiseksi. Kaksi 90 päivän jaksoa olisi uhraus, mutta saataisiinko asia sillä hoidettua pois päiväjärjestyksestä ja pääsisimmekö jatkamaan siitä, mihin ennen koronaa jäimme?

Presidentti Niinistön Facebook-päivitys jatkui. Uskon valamisen jälkeen vuorossa oli tulevaan valmistaminen. Presidentti kysyi kansalta ”jaksammeko taas rajoittaa olemistamme ja pitää koko ajan mielissämme, mikä on itselle ja muille turvallista. Jaksamme, sillä hellittäminen tuo vain turvattomuutta.” Tämä kertoi meille, että rajoituksia tullaan jatkamaan.

Valtion olemassaolon tarkoitus on kansalaistensa suojeleminen. Kansalaisella on oikeus olettaa, että matkustaminen ja kokoontumisrajoituksista luopuminen on turvallista, jos valtion johto niin sanoo. Jos kansalaista on suojeltava itseltään, silloin juuri se on valtion tehtävä. Jos tuo suojelu edellyttää kovempia rajoituksia kuin mitkä haluamme hyväksyä, silloin meille pitää asettaa juuri niitä.

Johtavien poliitikkojen tehtävä on palvella valtiota. Jos palveleminen tarkoittaa sitä, että poliitikko menettää kansansuosionsa asettamalla tiukkoja rajoituksia ja uhraa siten menestyksensä tulevissa vaaleissa, silloin juuri se on hänen tehtävänsä. Valtionjohtomme pitäisi nyt uskaltaa johtaa.